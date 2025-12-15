Szándékosan felgyújtotta egy férfi az Új-Zéland délkeleti részén fekvő, a Canterbury régióhoz tartozó Timaru városban a település tízméteres karácsonyfáját – bukkant rá a Tények az Rnz.co.nz hírére.
Hatalmas lángokkal égett a karácsonyfa a belvárosban + fotó
Nem állítanak helyette másikat.
A rendőröket péntek hajnalban fél hat környékén riasztották a főtérre, ekkor azonban már nem sokat lehetett tenni, a 275 méter hosszú égősorral feldíszített fenyőfa fele lángokban állt. Az ügyben a polgármester is megszólalt, Nigel Bowen sajnálja, hogy az idén elmarad a sok családi fotó, amit a helyiek és a látogatók készítettek a fa előtt.
A rendőrség egyébként gyorsan elkapta a 30 éves elkövetőt, aki többek között gyújtogatás és közterületen elkövetett kés birtoklása miatt állhat bíróság elé.
