Hatalmas lángokkal égett a karácsonyfa a belvárosban + fotó

Nem állítanak helyette másikat.

2025. 12. 15. 15:36
illusztráció Fotó: Kiss Gábor
Szándékosan felgyújtotta egy férfi az Új-Zéland délkeleti részén fekvő, a Canterbury régióhoz tartozó Timaru városban a település tízméteres karácsonyfáját – bukkant rá a Tények az Rnz.co.nz hírére.

A rendőröket péntek hajnalban fél hat környékén riasztották a főtérre, ekkor azonban már nem sokat lehetett tenni, a 275 méter hosszú égősorral feldíszített fenyőfa fele lángokban állt. Az ügyben a polgármester is megszólalt, Nigel Bowen sajnálja, hogy az idén elmarad a sok családi fotó, amit a helyiek és a látogatók készítettek a fa előtt.

A rendőrség egyébként gyorsan elkapta a 30 éves elkövetőt, aki többek között gyújtogatás és közterületen elkövetett kés birtoklása miatt állhat bíróság elé. 

