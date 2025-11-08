Megmutatjuk az ínycsiklandó harmincéves hamburgert + fotó

hamburgerMcDonald ’ sQuarter Pounder

Harminc év után is épségben van az a hamburger, amit még 1995-ben vásárolt két fiatal egy ausztráliai McDonald'sban.

Forrás: Fox News2025. 11. 08. 15:21
Harminc éve rendeltek egy McDonald’s Quarter Pounder szendvicset Ausztráliában, amely azóta is szinte érintetlen maradt – írta a Fox News. A lap szerint bár a hamburger még mindig ehetőnek tűnik, tulajdonosai szerint már nem számít ételnek.

A történet 1995 novemberében az ausztráliai Adelaide-ben kezdődött, amikor két tinédzser, Eduards Nits és Casey Dean egy hosszú nap után a McDonald’s étterem autóskiszolgálójához ment. A zenészként ismert Dean egy helyi tehetségversenyt nyert, így barátaival ünnepelni indult.

A harmadik társuk azonban nem tudta megenni a rendelt Quarter Pounder szendvicset, ezért Nits vállalta, hogy megőrzi neki, amíg legközelebb visszatér Adelaide-be.

„Tinikorunkban rengeteget rendeltünk, és túl sok ételünk maradt. Viccelődtünk is, hogy mi lenne, ha örökre megtartanánk – és íme, itt tartunk” – emlékezett vissza Dean. Az említett barát azonban sosem jött vissza a burgerért, Nits édesanyja pedig hiába könyörgött fiának, hogy dobja ki, a fiú inkább elrejtette egy dobozban.

Az évek alatt a szendvics a tulajdonosok állítása szerint a család részévé vált.

Nits tanár édesanyja még az iskolába is magával vitte, hogy megmutassa diákjainak. A hamburgert soha tették hűtőbe, többnyire szekrényekben, szemeteszsákokban és fészerben pihent, évekkel később Ausztráliát is bejárta, amikor Nits nővére katonafeleségként költözött egyik támaszpontról a másikra.

A szendvics, amelyet tulajdonosai „Senior Burgernek” neveztek el, mára harmincéves, és Dean szerint „hátborzongatóan ép”. Még mindig az eredeti, 1990-es évekbeli viaszos papírba van csomagolva, enyhén zsugorodott, de nincs rajta penész, illetve szaga sincs.

Már nem étel, inkább úgy néz ki, mint egy műalkotás

– mondta Nits. A különleges étel az évek alatt világszerte ismertté vált: bemutatták az orosz televízióban, számos hírportálon és egy YouTube-közvetítésben is.

A jelenség azonban nem egyedülálló. Egy utahi férfi 1999-ben vásárolt McDonald’s hamburgere szintén szinte sértetlen maradt több mint húsz év alatt, míg egy texasi nagymama, Melana Monroe egy tudományos kísérlet részeként vásárolt szendvicset talált meg évtizedekkel később a csomagtartójában – az is teljesen épen maradt.

Borítókép: Casey Dean az 1995-ben vásárolt mcdonald’sos hamburgerrel (Fotó: AFP/William West)


