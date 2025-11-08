Bemutatjuk a MÁV-konyhát: irány a Keleti hatodik vágánya! + videó

Szombaton tartja a MÁV a hagyományos utasellátó napot, amikor minden étkező kocsin kipróbálható a Keleti pályaudvar hatodik vágányán – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Hegyi Zsolt. A vállalatcsoport vezérigazgatója rámutatott: a MÁV naponta több mint száz vonatában van bisztró- vagy étkezőkocsi, amelyek nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi vonatokban közlekednek.

A MÁV étkezőkocsijaiban még csapolt sör is kapható (Forrás: MÁV)

„A gulyásleves illata Brassótól egészen Hamburgig elér” – jegyezte meg, majd hangsúlyozta: ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az utasellátóban több mint négyszázan dolgoznak, akik gondoskodnak minden utasról.

Olyan sok utast szolgálunk ki, hogy ha vendéglátó vállalat lenne, akkor is komoly szereplőnek számítana Magyarországon.

A szolgáltatás egyre népszerűbb, egyre többen térnek be az érkező és bisztrókocsiba, a MÁV nemcsak a közlekedésben, de a vendéglátásban is komoly szereplő. Aki pedig szombaton utazás nélkül szeretné kipróbálni az utasellátót, jöjjön a Keleti pályaudvarra, nyitva vagyunk, és várjuk a vendégeket – mondta Hegyi Zsolt.