MÁVvasútfelújítás

Mélyen zsebébe nyúl a MÁV, rengeteg pályaszakaszt újítanak fel

Újabb források segítik a hálózat felújítását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 17:55
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
A nemzet vasúttársaságának képesnek kell lennie arra, hogy a pályahálózatát önerőből karbantartsa és fejlessze – jelentette ki Hegyi Zsolt a közösségi oldaálra feltöltött videójában. A MÁV-csoport vezérigazgatója bejelentette: ezért indítanak el egy olyan programot, ami a következő évben 25 milliárd forinttal növeli meg az erre fordítható forrásokat. Így jövőre nagyjából 60 milliárd forintot fognak tudni arra fordítani, hogy a saját forrásaikból a pályahálózatot megújítsák.

Budapest, 2025. szeptember 1. Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt.vezérigazgatója a Közlekedési infó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2025.szeptember 1-jén. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A program szinte az egész országra kiterjed, de vannak benne olyan helyszínek, ahol komolyabban is be kell avatkozni, hogy a lassújeleket megszüntethessük

– hangsúlyozta a vezérigazgató. Hozzátette: – Ez azért is különleges, mert expressz gyorsaságú, amit most tervezünk, és 2026-ban meg is valósul. 

A programban sorra veszik azokat a helyszíneket, ahol forráshiány miatt évek óta halogatják a felújítást, így most meg tud újulni Kőbánya-Kispesttől a Nyugati pályaudvarig a vágányhálózat, a Kőbánya alsói és kőbánya-kispesti utasforgalmi terekkel együtt, de eltüntetik a Szajol és Püspökladány között vagy például Szombathely és Pécs között is – ismertette Hegyi Zsolt.

Egy olyan programot is elindítanak, amelyre az elmúlt években nem volt lehetőségük: célzottan nagyon sok helyen megújítják a váltókat. A hálózat számtalan pontján a vonatoknak csak egy-egy váltón történő áthaladáshoz kell lassítaniuk, ez rengeteg időveszteséggel és óriási energiapazarlással jár. Ezt is elkezdik felszámolni – közölte. 

A célzott nagygenerál tehát nemcsak a vasút műszaki állapotára vagy a menetrendszerűségre van jó hatással, hanem a vasút ökológiai lábnyomát is tovább csökkenti

 – emelte ki Hegyi Zsolt.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
