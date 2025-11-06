Mélyen zsebébe nyúl a MÁV, rengeteg pályaszakaszt újítanak fel

A nemzet vasúttársaságának képesnek kell lennie arra, hogy a pályahálózatát önerőből karbantartsa és fejlessze – jelentette ki Hegyi Zsolt a közösségi oldaálra feltöltött videójában. A MÁV-csoport vezérigazgatója bejelentette: ezért indítanak el egy olyan programot, ami a következő évben 25 milliárd forinttal növeli meg az erre fordítható forrásokat. Így jövőre nagyjából 60 milliárd forintot fognak tudni arra fordítani, hogy a saját forrásaikból a pályahálózatot megújítsák.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A program szinte az egész országra kiterjed, de vannak benne olyan helyszínek, ahol komolyabban is be kell avatkozni, hogy a lassújeleket megszüntethessük

– hangsúlyozta a vezérigazgató. Hozzátette: – Ez azért is különleges, mert expressz gyorsaságú, amit most tervezünk, és 2026-ban meg is valósul.

A programban sorra veszik azokat a helyszíneket, ahol forráshiány miatt évek óta halogatják a felújítást, így most meg tud újulni Kőbánya-Kispesttől a Nyugati pályaudvarig a vágányhálózat, a Kőbánya alsói és kőbánya-kispesti utasforgalmi terekkel együtt, de eltüntetik a Szajol és Püspökladány között vagy például Szombathely és Pécs között is – ismertette Hegyi Zsolt.

Egy olyan programot is elindítanak, amelyre az elmúlt években nem volt lehetőségük: célzottan nagyon sok helyen megújítják a váltókat. A hálózat számtalan pontján a vonatoknak csak egy-egy váltón történő áthaladáshoz kell lassítaniuk, ez rengeteg időveszteséggel és óriási energiapazarlással jár. Ezt is elkezdik felszámolni – közölte.

A célzott nagygenerál tehát nemcsak a vasút műszaki állapotára vagy a menetrendszerűségre van jó hatással, hanem a vasút ökológiai lábnyomát is tovább csökkenti

– emelte ki Hegyi Zsolt.