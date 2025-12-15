Borfogyasztás: aggasztó trend a fiatalok eltűnése

Azok arányában, akik soha nem isznak bort, hatalmas változás követezett be 2017 és 2023 között, míg az elmúlt két évben nem történt valódi elmozdulás – ismertette a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által rendelt kutatás egyik eredményét Szolnoki Gergely, a Geisenheimi Egyetem piackutatási professzora. Mint kiemelte, az említett hat évben 34-ről 46 százalékra emelkedett a bort elutasítók aránya, az pedig sikerként könyvelhető el, hogy az utóbbi két évben ez nem növekedett. Ezek szerint 2017 és 2023 között megtörtént a borpiacon a nagy bezuhanás, azóta pedig stabilizálódott a helyzet, beleértve a borfogyasztás gyakoriságát is. Utóbbit nem szabad keverni a mennyiséggel – tette hozzá.

A borfogyasztás változásának egyik jellemzője a szupermarketek és a diszkontok előretörése / Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Fontos megállapítása a kutatásnak, hogy a 18–29 éves korosztályban a 2017-es, ’23-as és ’25-ös mérés is azt igazolta, hogy növekedett, illetve egyre növekszik azoknak a a fiataloknak a száma, akik nem fogyasztanak bort.

Sajnos borpiaci szempontból kezdjük elveszíteni a fiatal generációt

– jelentette ki.

Érdekes változás az is, hogy míg 2017-ben a magas és alacsonyabb vagyoni státuszú fogyasztók körülbelül azonos szinten voltak fogyasztási szempontból, addig az utóbbi nyolc évben a magas vagyoni státuszúak „feljebb csúsztak” a borfogyasztás gyakoriságát tekintve, az alacsonyabb vagyoni státuszúak pedig lejjebb. Ez azt is jelenti, hogy azoknak az aránya, akik nem fogyasztanak bort, utóbbi szegmensben jelentősen megnőtt. Rabcsánszki Laura, a Társadalomkutató Kft. projektvezetője a borfogyasztás gyakoriságáról elmondta, hogy

a hazai felnőttkorúak némileg több mint fele valamilyen rendszerességgel fogyaszt bort, közülük legtöbben legfeljebb havonta.

A borok cukortartalmát tekintve a száraz borokat preferálták, vásárláskor pedig a származási hely, az ízvilág és a bor ára a legfontosabb szempont.

Az utóbbi nyolc évre jellemző, hogy a bor és a sör fogyasztása is ugyanazon a szinten mozog, ez a két legfontosabb alkoholos ital jelenleg Magyarországon. Más európai országokban teljesen más arányok jöttek ki – a sör javára –, ezért jó eredménynek könyvelhető el, hogy a bor legalább ugyanazon a szinten található, mint a sör.