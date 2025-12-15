kutatásborHegyközségek Nemzeti Tanácsa

Borfogyasztás: aggasztó trend a fiatalok eltűnése

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa idén ősszel is átfogó kutatással mérte fel a hazai borvásárlási és borfogyasztási szokásokat. A 2017-es és 2023-as hasonló felméréssel összevetve az idei adatokat jól látható, hogy a borfogyasztás drasztikus csökkenése után most stabilizálódik a piac, viszont további veszélyeket rejt, hogy a fiatalok egyre inkább elfordulnak a bortól.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 12:58
A borfogyasztásban komoly elmozdulások láthatók Fotó: MARCO BERTORELLO Forrás: AFP
Azok arányában, akik soha nem isznak bort, hatalmas változás követezett be 2017 és 2023 között, míg az elmúlt két évben nem történt valódi elmozdulás – ismertette a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által rendelt kutatás egyik eredményét Szolnoki Gergely, a Geisenheimi Egyetem piackutatási professzora. Mint kiemelte, az említett hat évben 34-ről 46 százalékra emelkedett a bort elutasítók aránya, az pedig sikerként könyvelhető el, hogy az utóbbi két évben ez nem növekedett. Ezek szerint 2017 és 2023 között megtörtént a borpiacon a nagy bezuhanás, azóta pedig stabilizálódott a helyzet, beleértve a borfogyasztás gyakoriságát is. Utóbbit nem szabad keverni a mennyiséggel – tette hozzá.

This photograph shows bottles of rose wine on display in an Intermarche supermarket during a visit of France's Minister of Labor, Health, Solidarities and Families in Paris on September 5, 2025. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP), borfogyasztás
A borfogyasztás változásának egyik jellemzője a szupermarketek és a diszkontok előretörése / Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Fontos megállapítása a kutatásnak, hogy a 18–29 éves korosztályban a 2017-es, ’23-as és ’25-ös mérés is azt igazolta, hogy növekedett, illetve egyre növekszik azoknak a a fiataloknak a száma, akik nem fogyasztanak bort.

Sajnos borpiaci szempontból kezdjük elveszíteni a fiatal generációt

– jelentette ki.

Érdekes változás az is, hogy míg 2017-ben a magas és alacsonyabb vagyoni státuszú fogyasztók körülbelül azonos szinten voltak fogyasztási szempontból, addig az utóbbi nyolc évben a magas vagyoni státuszúak „feljebb csúsztak” a borfogyasztás gyakoriságát tekintve, az alacsonyabb vagyoni státuszúak pedig lejjebb. Ez azt is jelenti, hogy azoknak az aránya, akik nem fogyasztanak bort, utóbbi szegmensben jelentősen megnőtt. Rabcsánszki Laura, a Társadalomkutató Kft. projektvezetője a borfogyasztás gyakoriságáról elmondta, hogy 

a hazai felnőttkorúak némileg több mint fele valamilyen rendszerességgel fogyaszt bort, közülük legtöbben legfeljebb havonta.

A borok cukortartalmát tekintve a száraz borokat preferálták, vásárláskor pedig a származási hely, az ízvilág és a bor ára a legfontosabb szempont.

Az utóbbi nyolc évre jellemző, hogy a bor és a sör fogyasztása is ugyanazon a szinten mozog, ez a két legfontosabb alkoholos ital jelenleg Magyarországon. Más európai országokban teljesen más arányok jöttek ki – a sör javára –, ezért jó eredménynek könyvelhető el, hogy a bor legalább ugyanazon a szinten található, mint a sör.

Érzékelhető elmozdulás a bor származásával kapcsolatban is. Míg ugyanis 2017-ben és 2023-ban az itthon fogyasztott külföldi borok aránya tíz százalék alatt maradt, ez az arány 25-ben már 12 százalékra nőtt. Ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy – három korosztályra bontva a fogyasztókat – a legfiatalabbaknál a legmagasabb, 16 százalékos az importborok aránya, a leglojálisabbak pedig a 65 év felettiek. A vagyoni helyzetet vizsgálva pedig Szolnoki Gergely vészjelzőnek tekinti, hogy már a legalacsonyabb vagyoni státuszúaknál is meghaladta a tíz százalékot a külföldi borok aránya.

A kutatásból az is kiderült, hogy a vörösbor kezdi elveszíteni jelentőségét, ami teljes mértékben megegyezik a nemzetközi trendekkel. A 2023-as eredményekhez képest a fehérborok aránya nem változott, viszont a rozéké emelkedett, különösen fiatalok körében. Szintén náluk, illetve a legidősebbeknél enyhén nőtt a fehérborok fogyasztása is. Az ízpreferenciák szerinti bontásban azt láthatjuk, hogy 2023-hoz képest némileg csökkent az édes és félédes borok aránya, és ennek megfelelően kismértékben, három százalékkal növekedett a száraz és félszáraz borok aránya.

A kutatás a magyar bor megítélését is vizsgálta, ami – az importtermékek fogyasztásának növekedése ellenére – még mindig pozitív, a fogyasztók nemzeti italnak tartják, és továbbra is jó ajándéknak tekintik. 

A borfogyasztók számára ez még mindig egy elegáns, kulturált ital, amelyet a baráti beszélgetések legjobb kísérőjének tartanak. 

Az idei adatok ugyanakkor rávilágítottak arra is, hogy a trend nem jó irányba mozdult: a pozitív megítélés mértéke ugyanis a 2017-es és 2023-as értékekhez képest csökkent.

A borok beszerzésének helyéről szóló válaszokból pedig az szűrhető le, hogy a diszkontok és a szupermarketek jelentősége növekedett. Az online borvásárlás még mindig alacsony szinten van, viszont ebben a szegmensben a jövőben pozitív változást várható.

