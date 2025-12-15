Vége a dalnak: Ruszin-Szendi Romulusz nem katona többé

Ruszin-Szendi Romulusznak megszüntették önkéntes tartalékosi jogviszonyát, a rendszerváltás óta ilyen egy vezérkari főnökkel sem fordult elő – hívta fel a figyelmet az Index. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter még szeptember végén jelentette be, megszünteti a Tisza képviselőjelöltjévé lett volt vezérkari főnök tartalékosi jogviszonyát, mert „veszélyes”, és mert „méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen”.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)

Most a HVG megkeresésére Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezt megerősítette, és az is kiderült, mikor lépett hatályba a döntés: „Ruszin-Szendi Romulusz sohasem Magyarország és a honvédség érdekeit képviselte, hanem saját politikai és személyes ambícióit helyezte előtérbe. Önkéntes tartalékosi jogviszonya 2025. december 8-án megszűnt.”

Anyagi gondjai így sem lesznek

Magyar Péter embere a honvédelmi szolgálati juttatás címen még mindig kap körülbelül 1,3 millió forintot havonta. Emlékezetes, még 2022 decemberében jelent meg a Magyar Közlönyben, miszerint „a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba kinevezett Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy beosztása 2023. január 1-jétől a Honvéd Vezérkar főnöke”. Ebből a beosztásból 2023. április 27-én mentették fel, helyét pedig Böröndi Gábor altábornagy vette át.

Innentől egészen 2023 augusztusáig Ruszin-Szendi a rendfokozata után

bruttó 19,2 millió forintot kapott, ekkor azonban a szolgálati viszonya megszűnésekor kifizettek neki egyéb járandóságokat, amelyek összege körülbelül bruttó 28,5 millió forint.

Nagyjából ugyanekkora, bruttó 28,6 millió forintos összeget vett fel Magyar Péter embere honvédelmi szolgálati juttatásként 2023 augusztusa óta. De – a most megszüntetett – önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonya után is körülbelül egymillió forintot folyósítanak Ruszin-Szendi Romulusznak. Összességében Magyar Péter bizalmasa 2023. január 1. óta a magyar államtól, tehát az adófizetőktől korábbi katonai szerepvállalásáért idén decemberig bruttó 77,3 millió forintot kapott.