Védelem az online térben is: új korszak kezdődik a magyar fogyasztóvédelemben

A fogyasztóvédelem a magyar kormány számára kiemelt prioritás – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Budapesten, az Egységben a fogyasztókért országos szakmai konferencián. A tárcavezető rámutatott: a fogyasztóvédelem nemcsak stratégiai eszköz a magyar családok biztonságának erősítésében, hanem garanciája is annak, hogy a tisztességes vállalkozások stabil, átlátható környezetben működhessenek, fejlődhessenek. – A fogyasztás felértékelődött, így a fogyasztók védelmének szerepe is – jelentette ki.

A fogyasztóvédelemnek köszönhető az is, hogy az infláció 4 százalék körül van Fotó: Mirkó István

A fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló vásárlói szokásokkal

Nagy Márton kifejtette: a várakozások szerint a GDP-növekedés hajtóereje továbbra is a fogyasztás marad, a beruházások 2025 végétől erősíthetik a növekedést. A fogyasztás éves alapú növekedése már több mint másfél éve 4-5 százalék, és húzza a GDP-t felfelé. A kormány a beruházások felpörgetését is aktívan segíti, példaként említette a vállalkozásoknak szóló fix 3 százalékos hitelprogramot. Felidézte, hogy a magyar háztartások fogyasztásának volumene tavaly 6 százalékkal bővült, folyó áron meghaladja a 40 ezer milliárd forintot.

Ismertetése szerint a magyar kormány több módon is igyekszik segíteni a magyar családokat abban, hogy ha akarnak, tudjanak dolgozni. Az elmúlt években jelentős reálbér-növekedés volt Magyarországon, Európa legnagyobb adócsökkentését hajtják végre. Szeptemberben a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési program indult.

A hatékony kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest egymillióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér a négyszeresére nőtt, mintegy két éve folyamatosan nőnek a reálbérek. A magyar reáljövedelmek bővülése európai uniós összehasonlításban kiemelkedő, a legnagyobb volt az Európai Unióban 2019 óta – ismertette a miniszter.

A kormány elsődleges célja a családok, a fogyasztók védelme, ezért a fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló vásárlói szokásokkal, a technológiai fejlődéssel. A fogyasztás átalakulását mutatja, hogy az áruk mellett egyre több szolgáltatás jelenik meg, illetve a fizikai tér helyett egyre több a fogyasztás az online térben. Mindkét kihívást kezelnie kell a fogyasztóvédelemnek – hívta fel a figyelmet Nagy Márton a távirati iroda ismertetése szerint,.