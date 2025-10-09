Nagy MártonNemzetgazdasági Minisztériumfogyasztóvédelem

Védelem az online térben is: új korszak kezdődik a magyar fogyasztóvédelemben

A fogyasztás a magyar gazdaság motorja marad, ezért a kormány a családok és fogyasztók védelmét stratégiai kérdésként kezeli – mondta Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint a fogyasztóvédelem nemcsak a vásárlók biztonságát, hanem a tisztességes piaci versenyt is garantálja, miközben új kihívásokat jelent az e-kereskedelem rohamos terjedése.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 14:31
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: MTI / Soós Lajos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fogyasztóvédelem a magyar kormány számára kiemelt prioritás – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Budapesten, az Egységben a fogyasztókért országos szakmai konferencián. A tárcavezető rámutatott: a fogyasztóvédelem nemcsak stratégiai eszköz a magyar családok biztonságának erősítésében, hanem garanciája is annak, hogy a tisztességes vállalkozások stabil, átlátható környezetben működhessenek, fejlődhessenek. – A fogyasztás felértékelődött, így a fogyasztók védelmének szerepe is – jelentette ki.

fogyasztóvédelem, e-kereskedelem
A fogyasztóvédelemnek köszönhető az is, hogy az infláció 4 százalék körül van  Fotó: Mirkó István

A fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló vásárlói szokásokkal

Nagy Márton kifejtette: a várakozások szerint a GDP-növekedés hajtóereje továbbra is a fogyasztás marad, a beruházások 2025 végétől erősíthetik a növekedést. A fogyasztás éves alapú növekedése már több mint másfél éve 4-5 százalék, és húzza a GDP-t felfelé. A kormány a beruházások felpörgetését is aktívan segíti, példaként említette a vállalkozásoknak szóló fix 3 százalékos hitelprogramot. Felidézte, hogy a magyar háztartások fogyasztásának volumene tavaly 6 százalékkal bővült, folyó áron meghaladja a 40 ezer milliárd forintot.

Ismertetése szerint a magyar kormány több módon is igyekszik segíteni a magyar családokat abban, hogy ha akarnak, tudjanak dolgozni. Az elmúlt években jelentős reálbér-növekedés volt Magyarországon, Európa legnagyobb adócsökkentését hajtják végre. Szeptemberben a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési program indult.

A hatékony kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest egymillióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér a négyszeresére nőtt, mintegy két éve folyamatosan nőnek a reálbérek. A magyar reáljövedelmek bővülése európai uniós összehasonlításban kiemelkedő, a legnagyobb volt az Európai Unióban 2019 óta – ismertette a miniszter.

A kormány elsődleges célja a családok, a fogyasztók védelme, ezért a fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló vásárlói szokásokkal, a technológiai fejlődéssel. A fogyasztás átalakulását mutatja, hogy az áruk mellett egyre több szolgáltatás jelenik meg, illetve a fizikai tér helyett egyre több a fogyasztás az online térben. Mindkét kihívást kezelnie kell a fogyasztóvédelemnek – hívta fel a figyelmet Nagy Márton a távirati iroda ismertetése szerint,.

Védelem a külföldi webáruházakkal szemben is

Részletezte, hogy az e-kereskedelem egyre nagyobb szeletet jelent a fogyasztásban, és problémának nevezte a külföldi webáruházak egyre nagyobb dominanciáját, erősödését. Kijelentette, kezelni kell, hogy a magyar fogyasztók védve legyenek a külföldi webáruházakkal szemben is. Megemlítette, hogy a hazai kiskereskedelmi forgalom 8,3 százaléka, mintegy 1593 milliárd forint online csatornán keresztül realizálódik, és az online térben egyre növekvő a külföldi webáruházak aránya.

A nemzetgazdasági miniszter beszámolt arról, hogy a fogyasztóvédelem vizsgálja az élelmiszerárak alakulását is. Magyarországon árréscsökkentés van mind az élelmiszer-, mind a háztartási cikket árusító boltoknál. 

Az árréskorlátozás betartása is a fogyasztóvédők feladata, nekik köszönhető, hogy az infláció 4 százalék körüli, és nem 5-6 százalék közötti. 

Nagy Márton ismertette, hogy 2024 januárja óta az NGM feladatai közé tartozik a kereskedelempolitika. 2024 augusztusában vették át a fogyasztóvédelmet, 2025. január elsején létrejött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelynek ügyfélszolgálatához fordulhatnak a fogyasztók érdeksérelem esetén. Az ügyfélszolgálatnál jelenleg is hatezer megkeresést kezelnek.

A miniszter szólt arról is, a fogyasztóvédelem a társadalmi bizalom fontos alapja. Biztosítja, hogy a magyar családok tisztességes, átlátható feltételek között élhessenek, vásárolhassanak, a tisztességes vállalkozások kiszámítható, stabil környezetben működhessenek. Ilyen alapokra lehet építeni a tartós és erős gazdaságot.

Kiemelt figyelem a gyermekvédelmi ellenőrzésekre

Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a konferencián hangsúlyozta a fogyasztóvédelemben érintett szervezetek együttműködésének jelentőségét, miután a fogyasztóvédelmi intézményrendszer összetett, társtárcákat, társhatóságokat, kormányhivatalokat egyaránt érint.

A fogyasztóvédelmi struktúra módosulásának eredményei között említette az államtitkár, hogy létrejött egy közös adatbázis, megvalósult az egységes fogyasztóvédelmi jogalkalmazás a vármegyékben, megerősödött a társhatóságokkal közös ellenőrzési rendszer. Előadásában szólt arról is, hogy az új fogyasztóvédelmi cselekvési terv kiemelt figyelmet szentel a gyerekvédelmi ellenőrzésekre

Cél, a gyermekek és fiatalkorúak 

  • testi, 
  • lelki, 
  • erkölcsi és 
  • gazdasági 

biztonságának védelme a piacokon és az online térben. A csaló webáruházak kiszűrésére keresőfelületet hoznak létre 2026 első felében.

A cselekvési tervben egyebek között az étrend-kiegészítők közös ellenőrzése, laborfejlesztések is szerepelnek. Magyarország javító-karbantartó online platformot hoz létre 2026 második felében, hogy a fogyasztóknak gyors, hiteles hozzáférést biztosítson a javítási szolgáltatásokhoz. A cselekvési terv tartalmazza az ingatlanközvetítők ellenőrzését is – jelezte az államtitkár.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.