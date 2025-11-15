Rendkívüli

Orbán Viktor: Európa a háború küszöbén áll + videó

Fenyő-gyilkosságpergyárfás tamásTanyi GyörgyAlvilágbörtönPortik Tamásvallomás

Ismét reflektorfényben a Fenyő-gyilkosság

A 2019-es bírósági eljárásban elhangzott vallomások és érvek új lendületet adtak annak a máig nagy vihart kavaró ügynek, amely a rendszerváltás utáni magyar alvilág egyik legemblematikusabb leszámolásaként vonult be a köztudatba. Hat évnyi csend után most ismét a közélet fókuszába került a Fenyő-gyilkosság.

Munkatársunktól
2025. 11. 15. 14:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hat évvel ezelőtt kezdődött el az a bírósági folyamat, amely újra felkorbácsolta az érdeklődést a Fenyő-gyilkosság körül. A Fővárosi Törvényszéken ekkor zajlottak azok az előkészítő tárgyalások, amelyek során Gyárfás Tamás hosszú, részletes vallomásban próbálta tisztázni saját szerepét a médiacézár 1998-as meggyilkolásában. A per ugyan nem szolgált azonnali megoldással, mégis mérföldkővé vált és évekkel később is ez jelenti az egyik legfontosabb hivatkozási pontot a Fenyő-üggyel kapcsolatos közéleti vitákban – írta az Origo.hu.

A Fenyő-gyilkosság témája újra bekerült a köztudatba, miután Tanyi György kiszabadult a börtönből
A Fenyő-gyilkosság témája újra bekerült a köztudatba, miután Tanyi György kiszabadult a börtönből
(Fotó: Bach Máté)

2019 novemberében több napon át sorakoztak a tanúvallomások, szakértői megállapítások és a vádpontokat érintő érvek, amelyek egy újabb fejezetet nyitottak az elmúlt harminc év egyik legtitokzatosabb és legtöbb kérdést felvető bűnügyében. A Fenyő-gyilkosság pere nem csupán a sajtót, hanem a közvéleményt is lázban tartotta. A tárgyalóteremben tett nyilatkozatokból kirajzolódott, hogy a történet jóval túlmutat egy egyszerű bérgyilkosságon és a gazdasági érdekekkel és alvilági folyamatokkal átszőtt háttér máig sokak fantáziáját megmozgatja.

A Fenyő-gyilkosság kulcsmomentumát Gyárfás Tamás vallomása jelentette

  • A volt médiavállalkozó egyórás előadásban utasította vissza a felbujtás vádját, hangsúlyozva, hogy nincs köze a Fenyő János elleni merénylet megszervezéséhez.
  • Különösen élesen bírálta az ügyészség által kulcsbizonyítékként kezelt, Portik Tamás által titokban rögzített hangfelvételeket, amelyek mintegy ötszáz percnyi anyagot tesznek ki. Gyárfás szerint ezek torzítottak, manipuláltak, és nem alkalmasak arra, hogy megbízható bizonyítékként szerepeljenek egy ilyen súlyos ügyben.
  • A védelem részéről Zamecsnik Péter ügyvéd rámutatott: a vádirat nem tér ki pontosan arra, hogy hol és mikor hangozhatott el a gyilkosságra vonatkozó utasítás, ami jelentősen megnehezíti a hatékony védekezést. Ezzel szemben az ügyészség azzal érvelt, hogy a magyar joggyakorlat nem követeli meg a konkrét hely és idő pontos rögzítését, ha a felbujtás ténye más körülményekből egyértelműen megállapítható.

A tárgyaláson még drámaiabb fordulatként a vádhatóság alkut is felajánlott, mégpedig azt, hogy beismerés esetén tizenkét év fegyházbüntetést kér Gyárfásra. Az érintett azonban ezt határozottan visszautasította, így útjára indult az a sokak által „gigaperként” emlegetett jogi csatározás, amelyben mintegy ötven tanút és számos szakértőt hallgattak meg. A bírósági eljárás ezzel olyan összképet rajzolt fel, amely messze túlmutatott a Fenyő-gyilkosság közvetlen körülményein.

A per során kirajzolódó háttér ugyanis nemcsak az alvilág belső viszonyait érintette, hanem a politikai és gazdasági hatalmi hálózatok árnyoldalait is felszínre hozta. Nem véletlen, hogy a közéletben máig vissza-visszatér Gyárfás Tamás neve, amikor a Fenyő-ügy szóba kerül. A történet ugyanis egyszerre jelképezi a rendszerváltás utáni vadkapitalizmus zavaros viszonyait és azt a mélybe rejtett konfliktusrendszert, amelynek egykori szereplői mára is megkerülhetetlen alakjai maradtak a közbeszédnek.

Hat év távlatából visszatekintve is egyértelmű, hogy a 2019-es tárgyalássorozat volt az a pont, amely új irányba mozdította el a Fenyő-gyilkosság körüli diskurzust. Bár a történet lezárása még ma is várat magára, a perben elhangzottak hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar közvélemény számára tisztábban rajzolódjon ki az a bonyolult és sokszereplős háttér, amely a korszak egyik legmegrázóbb bűnügyét övezte.

Hat évvel az emlékezetes tárgyalási napok után újabb árnyak mozdulnak a háttérben. Nemrégiben szabadult ugyanis a börtönből Tanyi György, aki korábban vallomást tett Portik Tamás ellen. A fejlemény többekben azonnal felvetette a kérdést, hogy vajon újra megmozdulnak-e a kilencvenes évek alvilágának sötét erői és új fejezet kezdődhet-e a Fenyő-gyilkosság körül kibontakozó történetben?

(Borítókép: Huszti István)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.