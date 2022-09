Koncertekkel, kiállításokkal, előadásokkal indul az Ars Sacra

A nagyszabású kulturális eseményt „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” mottóval rendezik meg.

Szombaton lesz a Gemma Énekegyüttes egyházzenei koncertje a Mátyás-templomban, műsorukon reneszánsz motetták és kortárs szerzők azonos szövegre írt művei hangzanak el.

A programok között lesz Boguslaw Lustyk lengyel festőművész kiállítása, a Szent István-bazilika altemplomában láthatják majd az érdeklődők Maria de Faykod Lourdes-ban álló A feltámadás keresztútja című alkotássorozatának nagyméretű fotóit. Az idén újra látható lesz a tavaly bemutatott, magyar szenteket, boldogokat és tiszteletre méltó személyeket ábrázoló szabadtéri kiállítás a budai Várban, a Magdolna-torony előtti téren.



A fesztiválon fellép Klukon Edit és Ránki Dezső, valamint Bogányi Gergely zongoraművész, Fassang László orgonaművész, Szabó T. Anna író, költő, a Szent Efrém Férfikar és a Misztrál Együttes is. Először vesz részt a fesztiválon a Makám és a Jazzation Acappella Együttes. Kokas Katalin és Kelemen Barnabás az Anima Musicae Kamarazenekarral lép fel a rendezvénysorozat utolsó napján.



Négy ökumenikus Keresztkoncertet is tartanak, melyeknek mindegyikén egy-egy mű, Bogányi Gergely, Tasi Csaba, Kecskés D. Balázs és Bubnó Tamás szerzeményeinek ősbemutatója színesíti a műsort.



A Magyar Zene Háza ad helyet Ránki Fülöp zongoraművész előadásának, aki Kodály Zoltán összes zongorára írott művét játssza el a zeneszerző születésének 140. évfordulója alkalmából.



Az idén az új épületbe költözött Néprajzi Múzeum is csatlakozott a fesztivál helyszíneihez. Az intézményben ad koncertet a Szent Efrém Férfikar, emellett a múzeumi gyűjteményre épülő előadás is hallható lesz, amelyben az etióp keresztek és az etióp szakrális tárgyak hétköznapokban betöltött szerepéről beszél Régi Tamás muzeológus.

A programokhoz három erdélyi város is csatlakozott: Kolozsvár, Marosvásárhely és Nagyvárad. A legtöbb vidéki program Győrben, Pécsett, Székesfehérváron és Vácon valósul meg, de a Balaton környékén is sok eseményt szerveznek.

A részletes programok a fesztivál honlapján, a www.ars-sacra.hu oldalon érhetők el.

Borítókép: Hangulat a Nemzeti Múzeum Ars Sacra kiállításán (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)