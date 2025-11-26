mesekoncertSzarka GyulaKolibri Színház

Tücsöklakodalom: zenével átszőtt mesekoncert a Kolibri Színházban

Bemutatták a Kolibri Színházban Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző és előadóművész legújabb zenés darabját, a Tücsöklakodalom című művet. A humorral, szeretettel és őszinte játékossággal átszőtt történet egy tücsökpár lakodalmi készülődését kíséri végig. Egyszerre szól gyerekekhez és felnőttekhez: zenéje játékos, dallamai a magyar népzenei hagyományokból merítenek, miközben Szarka Gyula sajátos költői világa és zenei fantáziája szövi át az előadást.

Bényei Adrienn
2025. 11. 26. 5:20
A Tücsöklakodalom Pataki András rendezésében elevenedik meg. Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szarka Gyula hosszú évek óta foglalkozik gyermekeknek szánt népdalfeldolgozásokkal, és rendszeresen ad gyermekkoncerteket. Műsorában megismerteti a magyar népzene alapjait és közösen énekel a gyerekekkel. A lendületes zenei feldolgozások közel állnak a mai gyerekek érzésvilágához, alkalmasak arra, hogy befogadhatóvá, megszerethetővé tegyék a magyar népdalkincset.

Szarka Gyula
Szarka Gyula és zenésztársai a Kolibri Színház színpadán ( Fotó: Havran Zoltán)

Szarka Gyula és a Tücsöklakodalom

A Tücsöklakodalom című produkciót Pataki András rendezésében a Kolibri Színház társulatának színészei keltik életre. A Tücsök lányt és a Tücsök fiút alakítva fűzik történetté a mesekoncertet, amelyben a zene a főszereplő. – 

Zenével átszőtt mesekoncertről van szó – mondta el lapunknak Szarka Gyula. – A lakodalom készülődésének hagyományai jelennek meg a színpadon: a vőfély, a nyoszolyólány, a meghívás szokásai. Mindezt nem didaktikusan, hanem vidám, közös éneklésre hívó módon tesszük. Ez hagyományőrzés is, egy lakodalmas felkészülést játszunk el. Nagyon színes, mozgalmas a történet

 – tette hozzá. 
A látványvilág és a rendezés célja, hogy a természet apró szereplőinek szemszögéből mesélje el az emberi közösség, az együttműködés és az ünnep örök történetét. A darab igazi családi eseménynek ígérkezik a téli időszakra, a gyerekek elejétől a végéig velük énekelnek.  – Annyira viszik előre az egész játékot, mintha maguk is szereplői lennének. Nagyon szeretem a gyerekelőadásokat: őszinték, ösztönösek, és ha valami nem köti le őket, azt azonnal jelzik. Éppen ezért az előadás egyetlen nagy ívben fut végig, hogy együtt pörögjünk velük. 

Nagyon fontos, hogy saját kultúránkból a saját dalainkat mutassuk meg nekik. A népdalokat, amelyek erről a témáról szólnak, újra kell tanítani. A népzene azonban benne van a mi közép-európai tudatunkban, ezért ösztönösen éneklik velünk 

– mondta az előadóművész. A júliusig tartó időszakban 25 előadás várja a nézőket, részben a Lázár Ervin-program keretében. A zenét Nagy Szabolcs zongorista, Vadász Gellért fuvolista és szaxofonos, valamint Szarka Gyula játssza.
A Tücsöklakodalom premierje egyben a karácsonyi készülődés időszakát is megnyitotta Szarka Gyula számára. 

Advent első vasárnapján, november 30-án indul a Betlehemi csillag című hétállomásos turnéja. Ez, mint mondta, most a Felvidékre szorítkozik, de vannak határmenti városok, mint például Komárom és Párkány, amelyek Magyarországról is megközelíthetők.

 Mindenütt felkérték a helyi kórusokat, a gyerekkórusokat, vegyes karokat vagy asszonykórusokat, amelyek el is fogadták a meghívásukat. 

– Komáromban például három gyerekkórus, mintegy száz énekes gyerek szerepel majd, de Párkányban is három kórus lép fel velünk. Mindig elküldöm a dalokat és a szövegkönyvet előre, és öröm látni, milyen lelkesek. Mire odaérünk, már felkészülten várnak minket, tudunk együtt próbálni. A dalok a karácsonyi ünnepkört mutatják be, ami az első gyertyagyújtással kezdődik és egészen vízkeresztig tart.  –

A népi énekek nagyon gazdagok karácsonykor, akárhány lemezt lehetne írni belőle. Ebben az időszakban énekeltek őseink szinte a legtöbbet, rengeteg az ünnep. Ott van a lucázás, a mikulás, a háromkirályok ünnepe, a karácsony, az új esztendő köszöntése, a disznóvágások ideje, a borszentelés, tehát mindenről lehet énekelni

Van köztük dal a régebbi Ghymes Mendikából, amiket én dolgoztam fel, vannak új dalok, de mind karácsonyi népdal, szokásdallam és egyházi népének. Szeretnénk átadni a hagyományainkat, hiszen a múltunk mindannyiunk számára nagyon fontos – foglalta össze Szarka Gyula. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Újból a rend haláláról 

Kondor Katalin avatarja

A zavarosban nincsenek jogszabályok, gond nélkül lehet kerületeket börtönből irányítani, percek alatt milliárdossá válni, képviselőként soha meg nem jelenni az üléseken, külföldi kenőpénzeket elfogadni, embereket bizonyíték nélkül rágalmazni és így tovább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu