Tücsöklakodalom: zenével átszőtt mesekoncert a Kolibri Színházban

Szarka Gyula hosszú évek óta foglalkozik gyermekeknek szánt népdalfeldolgozásokkal, és rendszeresen ad gyermekkoncerteket. Műsorában megismerteti a magyar népzene alapjait és közösen énekel a gyerekekkel. A lendületes zenei feldolgozások közel állnak a mai gyerekek érzésvilágához, alkalmasak arra, hogy befogadhatóvá, megszerethetővé tegyék a magyar népdalkincset.

Szarka Gyula és zenésztársai a Kolibri Színház színpadán ( Fotó: Havran Zoltán)

Szarka Gyula és a Tücsöklakodalom

A Tücsöklakodalom című produkciót Pataki András rendezésében a Kolibri Színház társulatának színészei keltik életre. A Tücsök lányt és a Tücsök fiút alakítva fűzik történetté a mesekoncertet, amelyben a zene a főszereplő. –

Zenével átszőtt mesekoncertről van szó – mondta el lapunknak Szarka Gyula. – A lakodalom készülődésének hagyományai jelennek meg a színpadon: a vőfély, a nyoszolyólány, a meghívás szokásai. Mindezt nem didaktikusan, hanem vidám, közös éneklésre hívó módon tesszük. Ez hagyományőrzés is, egy lakodalmas felkészülést játszunk el. Nagyon színes, mozgalmas a történet

– tette hozzá.

A látványvilág és a rendezés célja, hogy a természet apró szereplőinek szemszögéből mesélje el az emberi közösség, az együttműködés és az ünnep örök történetét. A darab igazi családi eseménynek ígérkezik a téli időszakra, a gyerekek elejétől a végéig velük énekelnek. – Annyira viszik előre az egész játékot, mintha maguk is szereplői lennének. Nagyon szeretem a gyerekelőadásokat: őszinték, ösztönösek, és ha valami nem köti le őket, azt azonnal jelzik. Éppen ezért az előadás egyetlen nagy ívben fut végig, hogy együtt pörögjünk velük.

Nagyon fontos, hogy saját kultúránkból a saját dalainkat mutassuk meg nekik. A népdalokat, amelyek erről a témáról szólnak, újra kell tanítani. A népzene azonban benne van a mi közép-európai tudatunkban, ezért ösztönösen éneklik velünk

– mondta az előadóművész. A júliusig tartó időszakban 25 előadás várja a nézőket, részben a Lázár Ervin-program keretében. A zenét Nagy Szabolcs zongorista, Vadász Gellért fuvolista és szaxofonos, valamint Szarka Gyula játssza.

A Tücsöklakodalom premierje egyben a karácsonyi készülődés időszakát is megnyitotta Szarka Gyula számára.

Advent első vasárnapján, november 30-án indul a Betlehemi csillag című hétállomásos turnéja. Ez, mint mondta, most a Felvidékre szorítkozik, de vannak határmenti városok, mint például Komárom és Párkány, amelyek Magyarországról is megközelíthetők.

Mindenütt felkérték a helyi kórusokat, a gyerekkórusokat, vegyes karokat vagy asszonykórusokat, amelyek el is fogadták a meghívásukat.