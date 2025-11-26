Először lép fel Magyarországon a Grammy-jelölt zenekar, amely igencsak érdekesen viszonyul a pop hangzásvilágához

A Lake Street Dive a popzene lehetőségeit mint egyesítő erőt tágítja folyamatosan, nem csak sokszínű hangzásvilágukon keresztül – amely merészen eredeti módon ötvözi a soult, a folkot, a jazzt, a klasszikus popot és még sok minden mást –, hanem mindent befogadó szemléletük által is. Ennek a tulajdonságuknak köszönhetően váltak népszerű zenekarrá, akik bárhol koncerteznek a világban, minden közönséggel képesek megtalálni az összhangot.

A Lake Street Dive (Fotó: Chris Koerner (CC BY-SA 2.0) / Wikipédia)

A zenekar 2024-ben adta ki legutóbbi lemezét, a Grammy-jelölést is begyűjtött Good Togethert. A lemezkészítés során még tovább erősödött a csapat azon mélyen gyökerező motivációja, ami az alkotómunkájukat vezérli. Gyakran foglalkoztak olyan témákkal, amelyek manapság megosztónak számítanak, mint a kontrollálatlan technológiai fejlődés, a kulturálisan ránk erőltetett elszigeteltség vagy a könyörtelen önoptimalizálás kultusza. A zenekar által csak örömteli lázadásnak nevezett szemléletből született meg a Good Together, egy olyan mű, amely egyszerre lázadó és arra hivatott, hogy táncra és önfeledt együtt éneklésre inspiráljon.

A 2021-ben kiadott Obviously folytatásaként a Good Together ismét Mike Elizondo Grammy-díjas producerrel (Fiona Apple, Sheryl Crow, Gary Clark Jr.) készült. Az album hangzásvilága az R&B-től a funkon át a brazil popig mindent felölel. Már a lemez is egy formabontó szerelmes dallal indul, amely az elvárásokkal való szembenállást és a szív választásának izgalmát ünnepli. Míg a Dance with a Stranger arra bizonyíték, amiben a zenekar 20 éves fennállása óta a legjobb: a dal egyszerre sugároz jókedvet, mégis gondolatébresztő.

A Good Together dalain a zenekar újra és újra abból a bajtársiasságból merít, amely a megalakulásuk óta hajtja őket előre, ennek eredményeként pedig munkásságuk legerőteljesebb és legfelszabadultabb darabjának számít ez az album. Erről mi is megbizonyosodhatunk a zenekar első magyarországi koncertjén, október 6-án a Dürer Kertben.





