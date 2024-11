Ezzel a két előadással zárja az évet a Duna Művészegyüttes

A hatvanhét éves Duna Művészegyüttes idén is tartalmas és izgalmas esztendőt zár. Két bemutatót is maga mögött tudhat, melyek közül a Székelykapu című kétfelvonásos előadás a Müpa színpadán volt látható először áprilisban, a Szerelemkert című válogatásprodukciót pedig a Nemzeti Táncszínház színpadán mutatták be októberben.

Jelenet a Szerelemkert című előadásból. Fotó: Duna Művészegyüttes

Két látványos előadással zárja az évet a folklór formáció

A Székelykapu című előadás inspirációs centrumában a csodálatos, gazdag jelentéssel bíró építmény, a címadó székely kapu áll. Az alkotói szándék szerint az előadás átjárót nyit két szféra, a szakrális és a világi között. E tér-idő játék elviszi a nézőt a székelység múltjába, megeleveníti a rég elfeledett táncokat, felidézi eredetüket és a jelentősebb történelmi eseményeiket.

A Szerelemkert című előadás egy rendhagyó válogatás, amelyben a koreográfiák, amellett, hogy a szerelemről szólnak, az előadóknak és az alkotóknak a tánchoz fűződő szeretetét, a művészi elkötelezettségét, a magyar néptánc és a színpadi néptáncművészet iránti tiszteletét tükrözik. Az előadás gerincét neves koreográfusok rég nem látott, emblematikus művei alkotják, kiegészülve az együttes jelenlegi repertoárján lévő koreográfiáival.

Mindkét előadást műsorra tűzik még ebben az évben, december 3-án és 4-én a Székelykaput láthatja a közönség a Müpa színpadán, december 12-én pedig a Nemzeti Táncszínházban a Szerelemkertet nézhetik meg. Ezenkívül november 29-én a Fonó Budai Zeneházban a Duna Művészegyüttes állandó zenekara, a Göncöl zenekar Fordulj, kedves lovam – Válogatás Kallós Zoltán gyűjtéseiből címmel ad koncertet.