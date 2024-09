Izgalmas látványvilágot ígér a Szerelemkert

A Duna Művészegyüttes művészeti vezetője, Juhász Zsolt által megálmodott válogatásműsorban a néptáncmozgalom nagynevű koreográfusainak rég nem látott, emblematikus művei jelennek meg, amiket az együttes jelenlegi repertoárján lévő koreográfiái egészítenek ki. Ebből a válogatásból a rendezésnek és az izgalmas látványvilágnak köszönhetően egy új, önálló előadás jön létre, ami garantáltan izgalmas élményt nyújt majd a közönségnek. A Szerelemkert című produkcióban megjelenő koreográfiák amellett, hogy a szerelem különböző formáiról és megéléseiről szólnak, az előadóknak és az alkotóknak a tánchoz fűződő szeretetét, a művészi elkötelezettségét, a magyar néptánc és a színpadi néptáncművészet iránti tiszteletét tükrözik.

A Szerelemkert című előadás az alkotóknak a tánchoz fűződő szeretetét is tükrözi (Fotó: Végh Tamás)

A szerelem a központi témája a Duna Művészegyüttes új bemutatójának

Az előadásban látható koreográfiák között szerepel Kiss Ferenc és Mosóczi István Szerelem című műve, ifj. Csoóri Sándor és Szigeti Károly Botoló, valamint Carl Orff és Kricskovics Antal Carmina Burana című alkotása. Emellett Pál Lajos és Juhász Zsolt Fehér pár, Kiss Ferenc és Mucsi János Amazonok, Kiss Ferenc és Foltin Jolán Kalitka, Vajda János és Györgyfalvay Katalin Just for you, Kiss Ferenc és Juhász Zsolt Tavasz, tavasz című darabja, valamint Lajkó Félix és Juhász Zsolt Kézfogó című koreográfiája is látható lesz. A produkcióban énekesként közreműködik a Junior Prima díjas Fekete Borbála, tovább emelve az előadás varázsát.

Az énekesnő a szerelem istennőjeként lesz jelen, Aphrodité szellemét idézi meg, ő köti össze a koreográfiákat.

Juhász Zsolt, az együttes művészeti vezetője így vélekedik a témaválasztásról:

A szerelem tulajdonképpen egy örök téma, hiszen végigkíséri az életünket fiatalságunktól időskorunkig, meghatározza mindennapi életünket és a művészethez való viszonyunkat is. A szerelem mint fogalom ebben az esetben nem csak egy nő és férfi közötti intim kapcsolatra utal, hiszen az előadás gondolatisága a népművészet, a néptánc és a színpadi néptánc hagyományai iránt érzett érzelmünket is kifejezi.

Mint általában minden új bemutatót, ezt is hosszabb próbafolyamat előzi meg. A Duna Művészegyüttes szakmai vezetése már előzetesen kijelölte a különböző koreográfiák szólistáit, hiszen szinte mindegyik „régi” koreográfia szólistára vagy szólópárra épül.

Ezeket a koreográfiákat valamilyen szinten korszerű köntösbe is öltöztetik, nemcsak a táncosok újszerű interpretálása kapcsán, hanem a látvány szempontjából is.

Ennek érdekében némely koreográfiához új jelmez készül, és mivel az előadás összességében egy új tematikus mű lesz, az alap szcenikai világa is korszerű megvilágításba kerül.