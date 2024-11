A kínai művészet legpompásabb palotájából érkeztek alkotások Budapestre

Hankó Balázs rámutatott: Magyarország Közép-Európában a híd szerepét tölti be Kelet és Nyugat között. Magyarország a Nyugat része, de nyitottan fordul Kelet felé is. Erről szól a keleti nyitás, amely a gazdasági élet oldaláról indul, de látható eredményei vannak a kultúra, az egyetemek, az innováció területén is.