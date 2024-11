Ők az idei Ezüstgerely művészeti pályázat győztesei

A grafika kategóriában Bencsik Beáta No Limit és Suplicz Gergely They Always Win című alkotásai nyerték a megosztott első helyet. A második helyezett Mezei Tamás Rajzolt láthatatlan, míg a harmadik Karsai Alexandra Örökmozgó című grafikája lett. A zsűri különdíjat ítélt Lebeda Dániel Banality of the Sublime című alkotásának, és dicsérő oklevelet adományozott Mérges M. Dorottya Az összefogás módjai a sportolásban alkotásának.