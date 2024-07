Művészeti témává lett a sport mint közösségformáló erő

Az immár több évtizede létezű Ezüstgerely Művészeti Pályázat a magyar sportirányítás kezdeményezésére 2023-tól megújult koncepcióban várja a sport témavilágát felölelő alkotásokat, megszólítva a kortárs művészeket, támogatva a fiatal alkotókat. Ehhez szakmai partnerként csatlakoztak a művészeti képzés és kutatás kulcsintézményei: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete.

„Sport és művészet: egyetemes értékek találkozása”

„A célunk az, hogy minden honfitársunkhoz eljuttassuk a sport üzenetét. A sport és a művészet a magyar egyetemes kultúra része, és arra gondoltunk, ha összefognak, akkor azokat a honfitársainkat is meg tudjuk szólítani, akiket csak a sporton keresztül nem sikerülne” – hangsúlyozta a pályázat idei meghirdetésekor Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

A pályázat témája a közösség ereje a sportban. Egyrészt azért, mert a közösség az emberi létezés alapvető jellemzője és a sport világa egyedülálló közösségi élményeket kínál, amelyek az élet más területein is segítséget nyújtanak, másrészt pedig azért, mert a sportban még a kimagasló egyéni teljesítmények mögött is egy csapat áll.

A beküldhető pályaművek

Az Ezüstgerely Művészeti Pályázatra idén a fotókon kívül alkalmazott művészeti alkotásokat – grafika és installáció – is be lehet küldeni. A fotó kategóriában a pályázat nyílt, amelyen minden természetes személy részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket. A pályázat kiírója egyaránt várja az alkalmazott és a művészi célú alkotásokat. A grafika és az installáció kategóriában a pályázat meghívásos, amelyre a pályázat szakmai együttműködő partnerei – előre meghatározott számban – hívnak meg alkotókat. Ezen felül mindkét – grafika és installáció – kategóriában minden természetes, vagy jogi személy is benyújthat pályaműveket úgynevezett „szabad kártyákra”. Az így beérkezett alkotások közül a szakmai előzsűri választja ki a legjobb öt grafikát, illetve három installációt, amelyek készítői szintén vázlatdíjban részesülnek és részt vesznek a további bírálati folyamatban.

Így látják a partnerintézmények

„Bár elsőre úgy tűnik, a sport és a képzőművészet mégsem áll távol egymástól, hiszen az újkori olimpiák történetében egykor a művészeti ágak is versenyeztek egymással. Én ebben látok fantáziát és izgatottan várom, hogy hallgatóink milyen alkotásokat, friss gondolatokat hoznak majd” – mondta Farkas Anna, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa.

„Ahogy a sport fizikai kondíciónk lehetséges támogatója, úgy a művészet szellemi jelenlétünk fenntartója, ezért oktatóként is azt gondolom, nagyon érdekes a kapcsolatok keresése közöttük” – fejtette ki Szalontai Ábel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanára.

„A mozgással – különösen, ha ezt együtt, közösen teszi – a mai huszonéves generáció visszatalálhat a saját testébe, ez pedig kiút lehet a digitális transzformáció labirintusából, segít megküzdeni ezekkel a kihívásokkal” – tette hozzá Szolnoki József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézetének vezetője.

„A Magyar Művészeti Akadémia alapkoncepciója, hogy a testet együtt műveljük a lélekkel, így ösztöndíjprogramunk résztvevőivel örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez, mert így meg tudják mutatni, milyen módon kapcsolódik a sport-gondolkodás, egymás tisztelete és a művészet” – fejtette ki Csáji László Koppány, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatója.

Rangos díjak és szakmai elismerés

A bírálóbizottság minden kategóriában első, második, valamint harmadik díjat ítél oda. A díjazott művekből, valamint a bírálóbizottság által legmagasabbra értékelt alkotásokból – fotó esetén a pályaművekből készült művészi nyomatokból nyilvános kiállítást rendezhet. A bírálóbizottság elnöke Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, tagjai pedig a partnerintézmények szakemberei és neves fotográfusok.

Az amatőr fotó kategóriában az első díj 500 ezer, a második 350 ezer, a harmadik pedig 200 ezer forint. A bírálóbizottságnak lehetősége van különdíj odaítélésére is, amely 150 ezer Ft. A professzionális fotó kategóriában az első díj 1,2 millió, a második 600 ezer, míg a harmadik 400 ezer forint. A bírálóbizottság ebben a kategóriában is odaítélhet különdíjat, amelynek összege 300 ezer Ft.

A grafika és az installáció kategóriákban az első díj 1,2 millió, a második 600 ezer, a harmadik pedig 400 ezer forint, a különdíj – amennyiben a bírálóbizottság ennek odaítéléséről dönt – 300 ezer Ft.

A részletek az Ezüstgerely Művészeti Pályázat hivatalos honlapján ismerhetők meg.