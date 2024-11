Kasszát robbantott a Wicked, az új hollywoodi szuperprodukció

A mozifilmek világában mindig nagy fenntartásokkal néznek bármiféle adaptációra, főleg, ha az alap nem egy könyv, hanem egy színdarab vagy jelen esetben egy musical. A Wicked bőven kapott hideget és meleget már a bejelentése óta, viszont volt mire alapoznia, ugyanis a 2000-s évek elején debütált Chicago és a 2021-es West Side Story (ami már egy új feldolgozás volt) már rácáfoltak ezekre az előítéletekre.

Wicked – First Look: különös barátság szövődik két boszorkánytanonc között. Forrás: Universal Pictures

A Wicked a kritikusi jóindulatot is magáénak tudhatja, így pedig könnyen az év egyik legnagyobb bevételt hozó filmje is lehet. A pénzügyi elismerést pedig más nem is támaszthatná jobban alá, mint hogy a film két olyan rekordot is megdöntött egyszerre, amely a Broadway-feldolgozásokhoz köthető:

világszinten lekörözte a 2012-es Nyomorultak első hétvégés bevételét,

és megelőzte a 2014-es Vadregényt is, ami eddig a legjobban nyitó Broadway-feldolgozás volt Amerikában.

Ezenkívül a főszerepeket játszó Ariana Grande és Cynthia Erivo színész-énekesnőkhöz kapcsolódó több rekordot is megdöntött a film, így bátran kijelenthető, hogy a karácsonyi szezont is uralni fogja még a Wicked, mivel egyelőre nincs olyan erő, ami vissza tudná tartani – prognosztizálja a Világgazdaság.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a Wicked – First Look főszereplője Elphaba (Cynthia Erivo), akit gyerekkorától kezdve kicsúfolnak és kirekesztenek zöld színe miatt. Azonban a kiközösítés ellenére Elphaba nem adja fel az álmát, hogy egyszer találkozhasson a nagy varázslóval. Tanulmányai során az ifjú boszorkány megismerkedik Glindával (Ariana Grande), aki különösen népszerű társai körében. A lányok kezdetben nem kedvelik egymást, ám miután jobban megismerkednek, egy különös barátság születik kettejük között. Miután találkoznak Ózzal, a nagy varázslóval, a barátságuk válaszúthoz ér, és életük külön utakon folytatódik.

Az álomgyártól megszokott módon a Wicked is „nevel”

A film talán habkönnyű hollywoodi történetnek tűnhet, de egyes értelmezések szerint – mint már megszokhattuk – van egyéb mondanivalója is, „nevelni próbál”: így foglalkozik a bőrszínen alapuló diszkriminációval, az állatokkal szembeni kegyetlenséggel, vagy azzal, hogy ne ítéljünk meg valakit csak a külseje alapján.

Ugyan az alkotás az álomgyártól megszokott módon „nevel”, az egyik főszereplő, Ariana Grande amerikai énekesnő a nyáron mégis azzal keltett megütközést az amerikai közvéleményben, hogy szívesen vacsorázna az egyik legbrutálisabb sorozatgyilkossal, Jeffrey Dahmerrel. A bűnözővel kapcsolatban tett megjegyzései miatt az énekesnő erős kritikákkal szembesült. Dahmer egyik áldozatának édesanyja szerint az énekesnő egész biztosan nem normális, amiért a sorozatgyilkost nevezte meg álmai vacsorapartnereként.