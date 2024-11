Mutatjuk, kiket láthatunk a jövő évben a Zeneakadémián

Több programmal, kiállítással, tudományos konferenciákkal, egyéb eseményekkel ünnepli alapításának 150. évfordulóját 2025-ben a Zeneakadémia. A most meghirdetett jövő tavaszi szezonban már több sorozat kapcsolódik a jubileumhoz, a kiemelkedő programok pedig ősszel lesznek.

Joshua Bell hegedűművész is fellép a Zeneakadémián (Fotó: Fazekas István)

A témához kötődő tavaszi események sorában A tegnap Zeneakadémiája és A Zeneakadémia rejtett kincsei című sorozatok emelkednek ki. Előbbiben két kitűnő zenetörténész, Mácsai János és Molnár Szabolcs beszélget az egyetem elmúlt másfél évszázadáról, sok zenei illusztrációval, utóbbiban pedig a nagy múltú intézmény néhai zeneszerző tanárainak ritkán hallható művei hangzanak el az egyetem hallgatóinak közreműködésével.

A Zeneakadémia igazán nagy szólistákkal is kedveskedik a közönségnek, A hegedű világsztárjai című sorozatban Joshua Bell (Shai Wosnerrel), Augustin Hadelich (Francesco Piemontesivel) és Baráti Kristóf (Würtz Klárával) lépnek fel. A Tiszta barokk című szériában a stílus és Bach, valamint Händel muzsikájának kedvelői újra hallhatják Jean Rondeau játékát, aki ezúttal Nevermind nevű kvartettjével érkezik, továbbá az Ábrahám Márta vezette Ábrahám Consort, illetve Tóth-Vajna Zsombor együttese, a Harmonia Caelestis koncertjét.

A magyar vonósnégyesjáték hagyományát négy generációt képviselő, kiváló együttesek muzsikálásával eleveníti fel A magyar kvartett tradíció című sorozat, amelyben a műfaj klasszikusai mellett Bartók vonósnégyeseinek többsége is megszólal a már világhírre szert tett Takács-, Keller-, illetve Kelemen-kvartettek mellett a legfiatalabbakat képviselő Korossy Kvartett tolmácsolásában, részben őszre átnyúlva.

Opera és gyerekprogramok a Zeneakadémián

Természetesen megtalálhatók a programok között az intézmény különböző együtteseinek koncertjei is. A Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara több alkalommal lép színpadra az évadban: februári hangversenyük közreműködője az egyik legfényesebb ifjú tehetség, Rozsonits Ildikó lesz Beethoven 5. versenyművének szólistájaként. Márciusban, Bartók Béla születésnapján A kékszakállú herceg vára hangzik el Meláth Andrea és Fried Péter operaénekesek, az egyetem tanárainak közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével. Rossini csodálatos művét, a Stabat Matert a zenekar és az Alma Mater Kórus kitűnő szólisták, Horti Lilla (szoprán), Balga Gabriella (alt), Fekete Attila (tenor) és Bakonyi Marcell (basszus) közreműködésével, Somos Csaba vezényletével szólaltatja meg. A Koncertfúvós Zenekar pedig csupa ősbemutatóval érkezik, amelyek közül az egyik darabban Balázs János zongoraművész játszik szólót. Emellett A Zeneakadémia műhelyei című széria többek közt az Operavizsgával és az Áriavizsgával vár.

Két kitűnő orgonaművész fellépésére is sor kerül tavasszal az Orgona a központban című sorozat részeként: először mutatkozik be a Zeneakadémián a már komoly nemzetközi karrierrel rendelkező Karol Mossakowski, aki klasszikus és romantikus repertoárral érkezik, és újra szólóesttel jelentkezik a Zeneakadémia mellett a Bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetemen is tanító Szabó Balázs.

A mai zene kedvelőinek szól az Itt és most sorozat: az Ecce homo című koncerten Tornyai Péter nagyszabású, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó műve, a Dixit is megszólal neves szólistákkal, Borbély László zongoraművész szólóestjén Bach és Sári József kompozícióit állítja egymás mellé, illetve újabb kiadással jelentkezik az Amadinda Percussion Project.

Folytatódik a Klasszikusok vasárnap délután, amelyben újabb remekműveket és tehetséges fiatal előadókat ismerhet meg a közönség a házigazda, Eckhardt Gábor segítségével.

Újabb évaddal jelentkezik a Liszt-kukacok Akadémiája matinésorozat Mona Dániel vezetésével, ezúttal Hangszálak címmel az ének kerül a központba: a klasszikus, a jazz és a népi ének mellett a kísérletező műfajokat is megismerhetik a felfedező kedvű gyerekek és szüleik.

A Hungarotonnal közös lemezbemutató zongorasorozatban Kovács Gergely, Lajkó István, Horváth Benedek és Fejes Krisztina zongoraestje hallható, míg az Akusztikus, autentikus című népzenei, illetve a Jazz itt! című dzsessz-sorozatok közül előbbiben többek közt az ötvenéves Vujicsics Együttes, utóbbiban a Binder Trió és ifj. Jónás Rezső trióformációja várja majd a közönséget.