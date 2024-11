Csajkovszkij, Rossini és Bartók művei is felcsendülnek a Budapesti Filharmóniai Társaság hangversenyén

November 18-án a Zeneakadémia Nagytermében ünnepel a Filharmóniai Társaság. A zenekar tagsága a hagyományokat őrizve a mai napig a Magyar Állami Operaház művészeiből áll, így az opera műfaja elengedhetetlen része a 171. ünnepi hangversenynek is: Rossini Tell Vilmos-nyitányának jól ismert dallamait idézi meg az együttes. A műsorban szereplő kompozíciók mindegyike köthető a Filharmóniai Társasághoz: Bartók Béla Táncszvitjét 1923-ban először ez a zenekar szólaltatta meg. Hazánk első, rendszeres koncerttevékenységet folytató hivatásos szimfonikus együttese mindig is nagy figyelmet fordított a magyar zenetörténet kincseinek bemutatására, ápolására és gyarapítására. Mára hagyomány, hogy az ünnepi hangversenyre egy-egy kortárs ősbemutatóval készülnek, idén Gyöngyösi Levente A Dunánál című új művének ősbemutatója lesz. A művet 2024-ben rendelte meg a Társaság, a basszusszólót Cser Krisztián, az Operaház magánénekese fogja énekelni. Ezt követően Csajkovszkij talán legnépszerűbb zenekari művét, az 5. szimfóniát tűzik műsorra, melyet szintén ez a formáció mutatott be először a hazai közönségnek.

A Budapesti Filharmóniai Társaság Csajkovszkij 5. szimfóniáját is eljátssza az ünnepi hangversenyen

Csajkovszkij 5. szimfóniája sokak számára lehet ismerős

Az est karmestere, Marco Comin egyre többször lép fel hazánkban, a zenekar egyöntetű kérésére vállalta el az ünnepi hangverseny dirigálását. Temperamentumos, ugyanakkor precíz mozdulatai minden alkalommal elvarázsolják nemcsak a zenekar tagjait, hanem a közönséget is.

Műsoron:

Rossini: Tell Vilmos-nyitány

Bartók: Táncszvit, BB 86a

Gyöngyösi Levente: A Dunánál – koncertária basszusszólóra és zenekarra, József Attila versére

Csajkovszkij: 5. (e-moll) szimfónia, op. 64