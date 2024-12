A gyergyói népdalkincsből merít a Bagossy Brothers Company új albumán

Ahogy teltek az évek a koncertek utáni backstage mulatozások alkalmával – elsősorban Zsombi jóvoltából – többször került elő a hegedű, mint a bluetooth hangszóró. Innen pedig már egyenes út vezetett oda, hogy ebből a nyilvánosságnak is megmutassunk valamit. Ugyanakkor nem csak egy szimpla mulatozást vittünk színpadra, hanem a dalok átalakítása közben egyre több, a szülőföldünkre jellemző népdal épült be Molnár Szabolcs prímás jóvoltából a számokba. Ezután az egész, egy dramaturgiai szál mentén, kicsit a színházi körülményekhez is hozzá lett alakítva