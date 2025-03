Pikáns kulisszatitkokat árult el a Hunyadi főszereplője + videó

A fiatalember elárulta, fenekestül felfordult az élete a Hunyadi premierje óta, mert a felkérések tömegesen érkeznek, sőt az utcán is megállítják a rajongók. A színész a hirtelen jött népszerűségről és a kulisszatitkokról is beszélt.

Próbálom megtartani azt a higgadtságot és józaneszűséget, ami én vagyok, de még szoknom kell a helyzetet

– részletezte Gellért, aki hozzáfűzte azt is, személyesen, ha megszólítják, szívesen eleget tesz a kérésnek, hogy szelfizzen a rajongóival, de a közösségi médián felé áradó üzenetek mindegyikére nem tud válaszolni. Elárulta azonban, hogy ezek is sokat jelentenek neki. Kérdezték az ágyjelenetekről is, amelyre azt mondta, tagadhatatlan, hogy ilyenkor nem a komfortzónájában mozog.