Elhunyt Priscilla Pointer, a Dallas filmsorozat sztárja

Lánya, Amy Irving színésznő jelentette be a közösségi médiában, hogy százéves korában, álmában elhunyt Priscilla Pointer, akit a legtöbben a Dallasból ismerhettek: a színésznő a 4–6. évadban tűnt fel, Cliff, Pamela és Katherine édesanyjaként, Rebecca Barnes Wentworth szerepében – írja a Ripost.hu.

Priscilla Pointer, Victoria Principal és Ken Kercheval

Családja megható Instagram-posztban azt írta:

Priscilla Pointer – elismert színházi, televíziós és filmszínésznő, valamint David, Katie és Amy Irving édesanyja – százéves korában, békésen, álmában hunyt el. Remélhetőleg most két imádott férjével és sok-sok kutyájával újra együtt lehet odaát. Nagyon fog hiányozni.

Priscilla Pointer 1924-ben született New Yorkban, művész szülők gyermekeként. Pályáját az 1940-es évek végén kezdte, eleinte színházban, Broadway-produkciókban szerepelt. Az 1950-es évek elején Hollywoodba költözött, első televíziós szerepét a China Smith című sorozatban kapta 1954-ben. Röpke szünetet követően, az 1970-es évek elején tért vissza a képernyőre, első nagyobb szerepét 1972-ben kapta, amikor is a Where the Heart Is című szappanoperában játszott.