A Dallas Bobbyját így várták a rajongók Miskolcon + videók és galéria

Mindenki Bobbyja pénteken délután három óra előtt megérkezett a Lepattanó című film magyarországi premierjére, a miskolci Művészetek Házába. Patrick Duffy széles mosollyal sétált be az épületbe a párja társaságában és kedvesen fogadta a rajongók közeledéseit, fotózkodott és autogramokat osztott.

A szakadó eső ellenére sok érdeklődő összegyűlt, hogy legalább egy perc erejéig láthassák a világsztárt.

Egy rajongó így idézte fel az ikonikus sorozatot, amelyben Patrick Duffy az egyik főszerepet játszotta:

„Arra még jól emlékszem, hogy a Dallas című filmsorozatban szerepelt, ahol egy amerikai világot láthattunk, betekinthettünk az életükbe, a családjaik működésébe és az életmódjukba is. Az amerikaiak életét akkor még nem ismerhettük, amikor Magyarországon először vetítették a sozatot. Az én kedvenc karakterem Pamela volt, mert egy határozott, de szimpatikus nő benyomását keltette. Az ő férje Bobby pedig egy nagyon jó ember és valószínűsítem, hogy a színész, aki játssza a karaktert, ő is az. A férjemmel együtt néztük és egy részt sem hagytunk kis soha. Arra emlékszem, hogy ha nem voltunk otthon, akkor videóra felvettem és másnap visszanéztük, hogy ki ne maradjunk valami részletből.”

Hasonló élményekkel emlékszik vissza egy másik rajongó is a sorozatra. Az ő véleménye is az, hogy Bobby és Pamela a legszimpatikusabb karaktereket jelenítették meg a filmsorozatban. Jockey volt a rosszfiú, de testvére, Bobby és a családja, anyja és az apja nagyon szerethető személyiségek voltak. Nagyon jó sorozatnak tartotta és ezért igyekeztek minden részt követni.

Volt aki több száz kilométert is utazott, hogy élőben láthassa Bobbyt

A 28 éves Fruzsina fiatal kora ellenére óriási Dallas rajongó, olyannyira, hogy egészen Dabasról jött, hogy láthassa őt. Édesanyja kísérte el, aki gimnazista korában megismertette a sorozattal. Akkor már nem ment a televízióban, de bizonyos csatornákon folyamatosan nyomon lehetett követni az ismétléseket. Bobby karaktere volt az egyik nagy kedvence. Az összes részt látta és az újakat is, amiket már a fiatal Ewing generációval forgattak.

„A kedvenc jelenetem az a rész volt, amikor a medencében verekedtek, amikor Cliff rányomult Samanthára, ez Jockey-nak nem tetszett és emiatt összeverekedtek. Bobby pedig ment és jófiúként megmentette a helyzetet” – tette hozzá a fiatal rajongó, aki az új magyar filmjét is nagyon várja és a biztonság kedvéért a 15.45-ös és a 18 órás vetítésre is vett jegyet.

Bobby a Dallasból egy élő legenda

Egy fiatal pár, Renáta és Tamás együtt érkeztek a vetítésre és nagy mosollyal álltak a miskolci Művészetek Háza előterében, miután sikerült autogramot szerezniük a világsztártól.

„Még most is libabőrös a kezem. Gyermekkoromban néztem a Dallast a szüleimmel és a nagymamámmal. Minden pénteken ez egy közös családi program volt. Bobby a Dallasból, egy legenda és most számomra egy álom vált valóra. Utolsó pillanatban odaugrottam, kértem tőle egy autogramot és nagyon készségesen adott nekem” – mondta meghatottan Renáta.

Tamás családjánál is heti rendszerességű program volt a sorozat nézése, de a gyerekeknek aludni kellett menni ilyenkor. Amikor tinédzser lett, mentek az ismétlések és ekkor nagyon sok részt megnézett. A sorozatban egyértelműen Bobby volt a szimpatikus figura, a szépfiú, aki minden nő álma volt, aki sikeres és vonzó. Az új filmre már időben megvették a jegyet és alig várták, hogy elkezdődjön a vetítés.

A Lepattanó című magyar filmet még a mai napon megtekinthetik az érdeklődők 18 órától a Pressburger-teremben olyan fantasztikus színészekkel, mint Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Petrik Andrea, Elek Ferenc, Patrick Duffy, Gáspár Sándor, Györgyi Anna és Nagy Mari.