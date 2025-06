Elképesztő előadók váltják egymást a Rockmaratonon, az egyik sztárbandát utoljára láthatjuk

A korábbi években is előfordult, hogy a Rockmaraton felhozatalába bekerült jó néhány A kategóriás előadó, tavaly például egyenesen a Judas Priest lépett fel Dunaújvárosban, idén azonban még bőkezűbben adagolják a szervezők a sztárbandákat.

A Powerwolf koncertjével indul az idei Rockmaraton. Forrás: Facebook.

Rögtön az első nap a rendkívül látványos show-műsorairól híres német power metál banda, a Powerwolf áll színpadra, amely tavaly megtöltötte az MVM Dome-ot, az idei turnéjuk során pedig a legnagyobb nyugat-európai fesztiválokon is kiemelt névként szerepelnek; a Nova Rockon például ők zárták a színpadot a Slipknot után. Előttük a rendkívül népszerű mongol nyelvű metál együttes, a The Hu is szeánszot tart, délután pedig az osztrák Vision Of Atlantis és az angol Gloryhammer melegíti fel a hangulatot.

Másnap a rendezvény legnagyobb kuriózuma érkezik, a legendás német Running Wild ugyanis utoljára 35 éve, 1990-ben járt nálunk, az 1976-ban alakult formáció manapság már alig-alig vállal koncertet, így hatalmas teljesítmény a szervezőktől, hogy sikerült idecsábítani őket; az említett okokból kiindulva pedig valószínűleg utoljára láthatjuk a bandát Magyarországon.

Ugyanezen a napon sem ők lesznek az egyedüli nemzetközi sztárok, mások mellett a Dragonforce és a Cemetery Skyline is fellép, de a koncertjeit stand up előadással színesítő elképesztően szórakoztató glam rock bandáról, a Steel Pantherről sem érdemes lemaradni.

Július 4-én fiatalosabb energiákkal telik meg a Szalki-sziget, a headliner szerepét a Bullet For My Valentine tölti be, akik ugyan már jó ideje a modern metál egyik kiemelten népszerű formációjának számítanak, azonban mostanra értek a karrierjük csúcsára. Idén ünnepelték ugyanis a The Poison című debütáló lemezük húsz éves évfordulóját, az ezzel kapcsolatos turnén olyan hatalmas arénákat töltöttek meg szerte Európában és Észak-Amerikában, amilyeneket korábban még soha. Az említett album dalai dominálnak majd a fesztiválon is, kiegészülve néhány egyéb slágerrel. Ugyanezen a napon előttük metalcore-bandák sora váltja egymást: a szintén népszerű brit Bury Tomorrow, a francia Rise Of The Northstar és a dán Siamese egymásra licitálva dühöng majd a nagyszínpadon.

A rendezvény egy igazi horrorshow-val zárul, érkezik ugyanis King Diamond. A Mercyful Fate teátrális gesztusairól és félelmetes megjelenéséről híres frontembere bár szinte minden évben feltűnik az európai fesztiválokon, hazánkat kerülgeti általában, mint macska a forró kását, utoljára 2006-ban járt nálunk, szóval akad bőven törleszteni valója. Ugyanezen a napon hosszú idő után ismét visszatér a Rockmaratonra a Tankcsapda, de a szimfonikus metál olasz sztárja, a Rhapsody of Fire is fellép.

Az említett formációk csak kisebb szeletét képezik a magyar és a nemzetközi felhozatalnak, a fellépők teljes listája a Rockmaraton hivatalos oldalán olvasható.

Borítókép: Rockmaraton fesztivál (Forrás: Facebook)