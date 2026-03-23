20 év alatt csaknem megduplázódott a zenélni tudók száma Magyarországon

Az elmúlt évtizedekben már számos tanulmányból kiderült a zenélés jótékony hatása. Bizonyítottan fejleszti a kognitív képességeket, javítja a memóriát, csökkenti a stresszt, önbizalmat ad, közösségépítő ereje van, és összességében egészségesebb társadalmat teremt.

Fotó: zenelek.hu

Hangszerrel a magány és az elbutulás ellen

A Hangszeresek Országos Szövetsége 2006-ban kutatást végzett arról, hogy Magyarországon mennyien tudnak hangszert megszólaltatni. Felmérésükből kiderült, hogy a lakosság 8 százaléka tud valamilyen hangszeren játszani. Azóta számtalan zenélésre ösztönző program indult itthon, köztük a Hangszert a kézbe interaktív zenei kiállítás-sorozat, az Öröm a Zene tehetségkutató-hálózat, vagy a több mint három évtizede népszerű Gitármánia Tábor, így mára elmondható, hogy a magyar lakosság 14 százaléka tud zenélni.

Az Eurobarometer kutatásaiból kiderül az is, hogy a régiónkban nincs mire szégyenkeznünk, Szlovákiában 12, a velünk hasonló lakosú Csehországban az emberek 13 százaléka képes hangszeren játszani.

Ezek a számok ugyanakkor messze elmaradnak egyes nyugati és skandináv államokétól. A szintén kb. tízmillió lakosú Svédországban például a lakosság egyötöde zenél. A nagy különbség annak tudható be, hogy az északi országokban jelentősebb az intézményes zeneoktatás, míg nálunk problémát jelent a tanulás finanszírozása is. A magyar zeneoktatás erőssége a Kodály-hagyomány és a magas színvonalú klasszikus képzés. Ugyanakkor akadályt jelent az alapszintű könnyűzenei intézményi képzés hiánya a felnőtt amatőröknek, a kevés közösségi próbaterem, továbbá az a szemlélet, hogy „ha nem leszek profi, minek zenéljek?”

Fotó: zenelek.hu

Érdekes látni, hogy amíg Magyarországon a zongorán tanulók vannak túlsúlyban, addig a német nyelvterületeken a fúvós hangszer, míg a skandinávoknál a gitár a legnépszerűbb, nem beszélve az elektronikus zene északi térhódításáról. A nemrég indult zenélek.hu kurzusain gitár, dob, basszusgitár és billentyűs hangszereken lehet tanulni kiváló tanároktól, illetve az éneklés fortélyait lehet elsajátítani.

Az embereket elmagányosítja az, hogy naponta több órán át nyomkodják a telefonjukat vagy bámulják a monitort. A zenével, a zenetanulással közösségekbe illeszkedünk be, és észrevétlenül újra valós tevékenységet folytatunk

– fogalmazott Andrásik Remo, a Zenélek.hu alapítója, az Öröm a Zene igazgatója – Nem mindegy, hogy az internetet mire használjuk. Az internet olyan, mint a balta, amivel lehet fát vágni, és az otthon melegét biztosítani, de embert ölni is. Az internetnek megvan az a haszna, hogy a tudást és az információáramlást segíti. Amit azonban a legtöbben csinálnak a neten, az az ellustult elméjüknek a szórakoztatása, a zenetanulás pedig pont ennek az ellenkezője. Bárki könnyedén utánajárhat, ha megnézi egy aktív zenéléssel foglalkozó ember elérhető képeit a neten, hogy mennyi emberi kapcsolata, mennyi fizikailag is valós, boldog pillanata kerül megörökítésre. Ez nem véletlen, hiszen aki zenél, az lényegesen teljesebb életet élhet.