Az Ismerős Arcok új albumának dalai korrajzot mutatnak az önmagából kifordult világunkról

A fesztivál gondolati ívébe tökéletesen illeszkedett az Ismerős Arcok fellépése, amely az Ecce homo című új album budapesti bemutatójaként kapott helyet az Újszínház színpadán. Dalaikban rendszeresen megjelennek az identitás, az összetartozás, a hit és az emberi sors kérdései. Az új album is ezt a gondolatiságot viszi tovább. A lemez tizenhárom vadonatúj dalt tartalmaz. A címválasztás – Ecce homo, Íme az ember – találó: a dalok korrajzot mutatnak az önmagából kifordult világról, amelyben élünk.

Az Ismerős Arcok frontembere, Nyerges Attila az Újszínház színpadán (Fotó: Hadnagy Anita)

Az Ismerős Arcok új albuma

Mélyen megrendítő, elgondolkodtató szövegek vannak az új korongon, amelyek első hallásra is szíven ütik az embert és hatása alatt maradunk. A koncert azonban nem csupán gondolati, hanem zenei értelemben is emlékezetesnek bizonyult. Az új dalok gazdag hangzásvilágot hoztak, amelyet Fekete Bori éneke és Szaniszló Richárd vibrafonjátéka tovább árnyalt. A koncerten a zenekar érzékenyen egyensúlyozott a lírai és a feszesebb, rockos megszólalás között, miközben a közönségkedvenc dalok is helyet kaptak a műsorban.

A lemez borítója.

Elekes Attila André grafikus- és bélyegtervező művész, a borító tervezője a koncert előtt köszöntötte az Újszínház közönségét és mondta el véleményét a lemezről.

Újabb mérföldkő egy zenekar és egy tervezőművész életében egyaránt, az Ismerős Arcok tizedik stúdióalbuma látott napvilágot

– kezdte beszédét. – Zajos világunkban sok pro és kontra véleményt kiváltó alkotás került zenerajongók, műkritikusok, véleményvezérek kezébe. Szókimondó, köntörfalazás nélküli prózai letisztultsággal, magas zenei előadóművészi attitűddel megalkotott kiadvány. És nem kevésbé meghökkentő vizuális világgal tükröt mutató csomagolásban – mondta, majd kifejtette: a borítón Munkácsy Mihály Ecce homo című művének jelképes „megrongálása” jelenik meg, amely görbe tükröt tart a mai, egyre inkább uniformizálódó világ elé. Megjegyezte, hogy

a festékkel leöntött kompozíció a kortárs performanszok jelenségére utal, és sokkoló módon állítja: „Íme, az ember – a ma embere.”

Fotó: Hadnagy Anita

Nyerges Attila a koncert után lapunknak elmondta, hogy különleges jelentősége van annak, hol hangzanak el ezek a dalok.

Az, hogy egy ilyen szent helyen, egy színházban játszhat a zenekarom, és ezek a gondolatok egy ilyen helyszínen hangoznak el, nagyon megtisztelő. Ilyen volt a közönség is és ilyen a helyzet jelen pillanatban az országban is

– emelte ki az énekes. Az új album dalai valóban mélyebb rétegeket érintenek. Nyerges Attila ezt úgy látja, az ember változásával együtt változik a megszólalás is.

Az ember öregszik, tapasztal, és másképp lát egy csomó mindent, amit tíz éve még átlapozott, vagy csak legyintett rá, azok most fontosnak tűnnek, és olyan dolgok, amelyek akkor fontosnak tűntek, azokra jelen pillanatban legyintek. Azok szerint a szabályok és elvek szerint dolgozom, mint eddig.

Az ember egész életében tanul, és én is ennek a híve vagyok, hogy ne dőljünk hátra és ne elégedjünk meg azzal, ami jelen pillanatban a birtokunkban van, hanem tanuljunk. Ha ezt mások észreveszik, és úgy látják, hogy a szövegvilág veretesebb, mélyebb lett, akkor azt gondolom, hogy nagy hibát nem követtem el – foglalta össze Nyerges Attila. Galambos Nándor hozzátette: – Ez most szerintem egy nagyon összetett lemez lett. Lehet, hogy számtalan értelmezés lát majd napvilágot, és mi csak a háttérből figyeljük, kinek mit juttat eszébe.

Az est végére a koncert valóban több lett, mint zenei élmény – mondta. A dalok arra is példát adtak, hogy a művészet akkor tölti be igazán hivatását, ha nemcsak szórakoztat, hanem kérdez, tükröt tart és időnként el is csendesít. A nagy érdeklődés miatt ma este ráadás koncertet ad a zenekar az Újszínházban.