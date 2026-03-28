Negyvenéves lett Lady Gaga, aki felforgatta a popzenét

Az Oscar-, kétszeres Golden Globe-, és tizenhatszoros Grammy-díjas olasz származású amerikai énekes-dalszerző és színésznő Stefani Joanne Angelina Germanotta néven született 1986. március 28-án New Yorkban. Már fiatalon megmutatkozott rendkívüli zenei érzéke. Klasszikus zenei képzést kapott, zongorázott, dalszövegeket írt, de az igazi áttöréshez nemcsak tehetség, hanem merészség is kellett. Lady Gaga a 2008-as The Fame albummal robbant be, rajta olyan dalokkal, mint a Just Dance és a Poker Face. Ezek nemcsak listavezető slágerek lettek, hanem egy új popesztétika alapkövei: elektronikus hangzás, erős vizuális világ és tudatosan épített, provokatív imázs.

Lady Gaga zenéje több mint popzene

Lady Gaga dalai gyakran túlmutatnak a könnyűzene keretein. A Born This Way például generációs himnusszá vált: az önelfogadásról, identitásról és szabadságról szóló üzenete milliókhoz jutott el.

Az énekesnő különlegessége abban rejlik, hogy képes ötvözni a mainstream popot mélyebb társadalmi és személyes témákkal. Zenéje egyszerre rádióbarát és gondolatébresztő.

A vizuális forradalmár

Nem lehet Lady Gaga pályájáról beszélni anélkül, hogy ne említenénk ikonikus megjelenéseit. A hírhedt húsruha vagy extravagáns videóklipjei nem puszta botránykeltésként értelmezhetők, sokkal inkább performanszművészeti eszközök, amelyek a hírnév, a test és az identitás kérdéseit feszegetik.

Ebben az értelemben Gaga nem csupán popsztár, hanem komplex művészeti jelenség is.

Meghódította Hollywoodot

Az énekesnő tehetsége nem korlátozódott a zenére.

A Csillag születik című filmben nyújtott alakítása nemcsak kritikai elismerést hozott számára, hanem Oscar-díjat is a Shallow című dalért. Partnere, Bradley Cooper oldalán bebizonyította, hogy színésznőként is megállja a helyét.

Később A Gucci-ház című filmben újabb arcát mutatta meg: sötétebb, drámaibb szerepben, amely ismét bizonyította sokoldalúságát.

Legutóbb 2025 szeptemberében Gaga feltűnt a Netflix Wednesday című sorozatának második évadában, ahol Rosaline Rotwoodot, a Nevermore Akadémia egykori tanárának szellemét alakította. Emellett kiadta a The Dead Dance című dalát is, amelyhez Tim Burton rendezett videóklipet, és amelyet a sorozatban is bemutattak.