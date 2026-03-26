Prince holtából tért vissza a keményvonalas rajongókhoz, nem is akármilyen módon

Tíz évvel ezelőtt hunyt el Prince, minden idők egyik legsikeresebb amerikai pop-rock előadója. Ebből az alkalomból újra megjelent Prince két utolsó, még életében kiadott lemeze, az eredetileg egy anyagnak szánt, de két részre bontott HitnRun.

2026. 03. 26. 13:32
Budapest, 2011. augusztus 9. Prince amerikai zenész, énekes ad koncertet a nagyszínpadon a Sziget fesztivál nulladik napján, a budapesti Hajógyári-szigeten. Fotó: Mohai Balázs
A HitnRun Phase One eredetileg 2015 szeptemberében, a Phase Two decemberben került piacra, az elsőben az R&B és az elektronika, a másodikban a funk, a soul és a pop a dominánsabb. Mindkét újrakiadás elérhető CD-n és vinylen is. A 2016-ban fájdalomcsillapító-túladagolásban, 57 évesen elhunyt Prince nemcsak elképesztően népszerű volt világszerte (lemezeiből több mint százmillió példány kelt el), hanem rendkívül termékeny is, hiszen életében 39 albuma jelent meg. A HitnRun két része volt az utolsó kettő, ezeket – akárcsak életművének jelentős részét – saját stúdiójában, a chanhasseni Paisley Park Studiosban rögzítette.

Prince már 10 éve nincs közöttünk. Forrás: Flickr

Prince örök

A tizenegy számot tartalmazó Phase One Prince és Joshua Welton közös munkája, ami nagy szó, hiszen Welton volt az egyetlen, akit Prince valaha vele közös produceri, zenei rendezői, dalszerzői és előadói feladatok elvégzőjeként feltüntetett kiadványain. Joshua Welton zenészként, hangmérnökként éveken át járta a világot a turnézó Prince-szel, és ő volt az is, aki együtt dolgozott a sztárral legismertebb lemeze, a Purple Rain remasteri munkálatain. Utóbbi album már Prince halála után, 2017-ben jelent meg újra.

A HitnRun Phase One nyitódala, a Million Dollar Show több korábbi Prince-dalból (For You, 1999, Let's Go Crazy) tartalmaz részleteket, a felvételen közreműködik Judith Hill énekesnő. A lemez további vendégelőadói között volt Rita Ora (Ain't About 2 Stop), Curly Fryz (Like A Mack) és Lianne La Havas (Mr. Nelson) is.

A HitnRun Phase Two – egy hónappal Prince halála után – az amerikai albumlista 3. helyéig kúszott.

A második lemezt Prince saját zenekarával, a New Power Generationnel közösen jegyzi. Az album megjelenésekor, tíz évvel ezelőtt kedvezőbb kritikákat kapott, mint a Phase One: a rangos New Musical Express (NME) című brit lap például azt írta, hogy az Prince leginkább funkys időszakát, dalait idézi, az Independent pedig az előadó legjobb anyagának nevezte, amit a 2000-es években készített. 

A második részen szereplő tizenkét dal közül több (RocknRoll Love Affair, XtraLoveable, Groovy Potential, Screwdriver) különböző változatokban már korábban megjelent; az XtraLoveable demóját például Prince már 1982-ben elkészítette. A HitnRun Phase Two-t Grammy-díjra jelölték a legjobb hangmérnöki munka kategóriában.

Prince gyakorlatilag egész pályafutása során sajátos nyelvezetet alkalmazott dalcímeiben, szövegeiben, egybeírva a szavakat, illetve egyszerűsítő jelleggel helyettesítve azokat betűkkel és számokkal.

Ennek története egészen 1981-es albumáig, a Controversy-ig nyúlik vissza, az ezen található Ronnie, Talk 2 Russia, illetve a Jack U Off az első két példa. Mindkét most (újra) kiadott lemezén követte ezt a hagyományt, lásd például a This Could B Us; a Fallinlove2nite; vagy a Look at Me, Look at U.

 

