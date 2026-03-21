Elhunyt a Buffy, a vámpírok réme egyik főszereplője

Fájdalmas veszteség érte a sorozatkedvelőket: elhunyt Nicholas Brendon amerikai színész, akit a legtöbben a Buffy, a vámpírok réme című kultikus sorozat esendő, de szerethető Xander Harriseként ismertek. A hírt a színész családja erősítette meg a The Hollywood Reporter számára eljuttatott közleményben.

A család tájékoztatása szerint a színész pénteken, természetes okokból, álmában hunyt el. Bár Brendon az elmúlt években többször küzdött egészségügyi problémákkal – 2023-ban szívrohamon esett át, és veleszületett szívrendellenességgel is diagnosztizálták –, környezete szerint halála előtt bizakodó volt a jövőt illetően.

Míg nem titok, hogy Nicholasnak voltak nehézségei a múltban, a halála idején kezelés alatt állt, szedte a gyógyszereit, és optimistán tekintett a jövőbe

– olvasható a család közleményében, amelyben kérik a rajongók és a sajtó tiszteletét a gyász időszakában.

A tévétől, a függőségeken át a festővászonig

Brendon karrierje csúcsát kétségtelenül a Buffy hét évada jelentette, ahol ő alakította a filmekben a címszereplő egyik legközelebbi barátját és segítőjét. A sorozat után olyan produkciókban tűnt fel, mint a Gyilkos elmék, vagy a Psycho Beach Party című filmadaptáció.

Élete a Buffy, a vámpírok réme sikere után drámai fordulatot vett, a valóságban súlyos függőségekkel és mentális problémákkal küzdött.

Már a sorozat futása alatt, 2004-ben bejelentkezett egy rehabilitációs intézetbe alkoholizmusa miatt. Később, 2010-ben és 2015-ben is visszatért az elvonóra, sőt 2015-ben depressziója és öngyilkossági kísérletei miatt is kezelésre szorult – írj a People. Az évek során számos alkalommal tartóztatták le, és több műtéten is átesett.

Az utóbbi években azonban a festészetben is kiteljesedett. Családja szerint az alkotás volt személyiségének legtisztább tükröződése; szenvedéllyel és végtelen alkotóvággyal festett barátainak és rajongóinak.