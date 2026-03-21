Rendkívüli

Elhunyt a Buffy, a vámpírok réme egyik főszereplője

Ötvennégy éves korában érte a halál Nicholas Brendont, aki a kilencvenes és a kétezres évek meghatározó sorozatában, a Buffy, a vámpírok rémében vált világhírűvé. A sok megpróbáltatáson átment színész békésen, álmában távozott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 10:15
Nicholas Brendon - Buffy, a vámpírok réme Forrás: Wikipédia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fájdalmas veszteség érte a sorozatkedvelőket: elhunyt Nicholas Brendon amerikai színész, akit a legtöbben a Buffy, a vámpírok réme című kultikus sorozat esendő, de szerethető Xander Harriseként ismertek. A hírt a színész családja erősítette meg a The Hollywood Reporter számára eljuttatott közleményben.

sorozat
Nicholas Brendon a Buffy sorozat színészeivel. Forrás: Wikipédia

A család tájékoztatása szerint a színész pénteken, természetes okokból, álmában hunyt el. Bár Brendon az elmúlt években többször küzdött egészségügyi problémákkal – 2023-ban szívrohamon esett át, és veleszületett szívrendellenességgel is diagnosztizálták –, környezete szerint halála előtt bizakodó volt a jövőt illetően.

Míg nem titok, hogy Nicholasnak voltak nehézségei a múltban, a halála idején kezelés alatt állt, szedte a gyógyszereit, és optimistán tekintett a jövőbe

– olvasható a család közleményében, amelyben kérik a rajongók és a sajtó tiszteletét a gyász időszakában.

A tévétől, a függőségeken át a festővászonig

Brendon karrierje csúcsát kétségtelenül a Buffy hét évada jelentette, ahol ő alakította a filmekben a címszereplő egyik legközelebbi barátját és segítőjét. A sorozat után olyan produkciókban tűnt fel, mint a Gyilkos elmék, vagy a Psycho Beach Party című filmadaptáció.

Élete a Buffy, a vámpírok réme sikere után drámai fordulatot vett, a valóságban súlyos függőségekkel és mentális problémákkal küzdött. 

Már a sorozat futása alatt, 2004-ben bejelentkezett egy rehabilitációs intézetbe alkoholizmusa miatt. Később, 2010-ben és 2015-ben is visszatért az elvonóra, sőt 2015-ben depressziója és öngyilkossági kísérletei miatt is kezelésre szorult – írj a People. Az évek során számos alkalommal tartóztatták le, és több műtéten is átesett.

Az utóbbi években azonban a festészetben is kiteljesedett. Családja szerint az alkotás volt személyiségének legtisztább tükröződése; szenvedéllyel és végtelen alkotóvággyal festett barátainak és rajongóinak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Megyeri Dávid avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
