Nem szorítható háttérbe az az óriási tömeg, amelyik napi szinten a népművészetben él

– 1982. március 28-án rendezték meg az első táncháztalálkozót, amely azóta minden évben várja az érdeklődőket. Az idei a 45. alkalom. Változott-e a találkozó alapüzenete, alapvető célkitűzése az elmúlt több mint négy évtizedben?

Berán István kezdetben zenészként, ma már szervezőként vesz részt a táncházalálkozón (Fotó: Bach Máté)

– Nehéz erre válaszolni, mert úgy hozta az élet, hogy én az elsőtől fogva mindegyiken részt vettem, kezdetben mint zenész, hosszú-hosszú ideje pedig már a szervezési oldalon vagyok. A táncháztalálkozó elsősorban az élő népművészet nagy seregszemléje, amelynek szereplői jelentős részben azok voltak, akik a nyolcvanas években még napi szinten vidéken, faluban, pásztorként a mezőn megélték, átélték a folklórt. Ennek mi „csak” a szépségével, a harmonikusságával, a szívmelengető részével, vagyis olyan megnyilvánulásaival találkozunk, ami a mai ember számára érdekes lehet. Sajnos az adatközlők – a tudományos értelemben vett folklór nagyjából teljes megszűnésével – már nincsenek közöttünk. Olyan fantasztikus egyéniségekről van szó, mint Fodor Sándor „Neti”, aki egy kalotaszegi prímás volt, vagy Pál Pista bácsi, az utolsó olyan magyar dudás, aki még édesapjától, eredeti paraszti környezetben tanult dudálni. Kárpát-medence szerte, a moldvai magyaroktól egészen a mai Magyarország nyugati határszéléig, nagyon sokan még adatközlőként éltek, gyűjtések alanyai voltak, nekünk ezek a falusi emberek, pásztoremberek, mesemondók, énekesek, falusi cigányzenészek, pásztormuzsikusok a mestereink lehettek.

Ez nemcsak arról szólt, hogy gyűjtsünk és bővítsük az archívumokat, a mester-tanítvány kapcsolaton volt a hangsúly.

Az óriási áttörést az hozta, amikor a 70-es évek elején a gyűjtésekre alapozva városi értelmiségiek, tudósok – itt elsősorban Martin Györgyöt kell kiemelnem – azt gondolták, hogy ez nemcsak archívumokba való, hanem megtanulható, átélhetővé, magunkévá tehető – lényegében ez a táncházmozgalom alapja és mozgatórugója. És ez ma sincs másképp. Ebben a tekintetben a táncháztalálkozó nem változott, a fő gerincét ugyanúgy a táncfolyamatok adják, amikor is képzett lépésmesterek tanítják a táncokat a sportaréna küzdőterén, akik már tudják, szabadon táncolják. Ami viszont óriási változás, hogy a néptánc és a népzene jó pár éve már alsó-, közép- és felsőfokon tanulható, pedagógusképzés is van, tehát erőteljes beágyazódás történt a magyar kulturális életbe.