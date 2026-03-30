Rendkívüli

Orbán Viktor: Azért van rezsicsökkentés és védett ár, mert én a végén tudok nemet mondani – kövesse nálunk élőben!

budapestpapp lászló budapest sportarénakallós zoltánTáncháztalálkozó

Itt és most: a Kárpát-medence szívverése költözik az Arénába

Április 24. és 26. között a főváros a néptánc, a népzene és a kézművesség központjává válik: negyvenötödik alkalommal rendezik meg az Országos Táncháztalálkozó és Népművészeti Vásárt, amely idén is a magyar identitás és az élő néphagyomány legnagyobb seregszemléjének ígérkezik. A fesztivál fő helyszíne idén is a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtéren zajlanak majd az egymást váltó táncházak és a hatalmas teret betölti a táncosok és a népművészeti vásár forgataga.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 15:33
Táncháztalálkozó
Táncháztalálkozó Forrás: Táncháztalálkozó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar táncházmódszer nem csupán egy oktatási forma, hanem az UNESCO szellemi kulturális örökség részét képező, hungarikummá nemesedett közösségi élmény. Az 1982-ben útjára indult eseménysorozat mára Európa egyik legjelentősebb folklórfesztiváljává nőtte ki magát. Idén a szervező Táncház Egyesület az „Itt és most!” jeligével hívja mindazokat, akik részesei kívánnak lenni ennek a lüktető, archaikus, mégis modern világításba helyezett összművészeti ünnepnek.

Táncháztalálkozó
Forrás: Táncháztalálkozó

 

Tisztelgés a legendás néprajzkutató, Kallós Zoltán előtt

A 2026-os esztendő különleges aktualitást ad a találkozónak: idén emlékezünk meg a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutató, Kallós Zoltán születésének 100. évfordulójáról. Az ő szellemi hagyatékát hivatott ápolni a „Fordulj, kedves lovam…” elnevezésű népzenei szemle, melynek célja a híres erdélyi népzenekutató szellemi hagyatékának széles körű megismertetése a nagyközönséggel, hangszeres tánczenei hagyományaink által. 

Ennek külön érdekessége, hogy az ide bejutott produkciók során a szervezők által felkért táncművészeti szakiskolás táncospárok vagy szólisták lába alá kell majd muzsikálni. 


 

A legényesversenytől az Aprók Báljáig

A fesztivál április 24-én este a Fonó Budai Zeneházban veszi kezdetét a hagyományos „Halljunk szót…!” nyitótáncházzal, majd szombaton és vasárnap a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont a monumentális programoknak. A küzdőtéren az egymást váltó táncházak sorában kiemelt helyet kap az Aprók Bálja, ahol a legkisebbek és szüleik közösen ismerkedhetnek meg a népi játékok varázsával. A virtuozitás kedvelői sem maradnak látnivaló nélkül: 

idén 27. alkalommal megrendezik a Nemzetközi Legényesversenyt, valamint az utánpótlást felvonultató gyermek- és ifjúsági megmérettetést. 

A „Minden magyarok tánca” keretében idén a bonchidai táncok kerülnek a fókuszba.

 

Vásári forgatag

A Táncháztalálkozó elmaradhatatlan része a Népművészeti Vásár, amely messze több egy egyszerű piacnál. Ez az a fórum, ahol a funkcionális esztétikum találkozik a modern igényekkel: a látogatók közvetlenül a mesterektől vásárolhatnak olyan tárgyakat, amelyek a régi tudást ötvözik a mai életmóddal.

Az eseményt vasárnap este egy nagyszabású gálaműsor, a Bál koronázza meg, 

ahol a legkiválóbb énekesek, a Táncháztalálkozó „fesztiválzenekara” és több száz, népviseletbe öltözött táncos a nagyközönséggel együtt idézi fel a hajdani falusi bálok hangulatát. A hétvégét az Aréna küzdőterén az össztánc zárja. Ahogy a szervezők vallják: bár ma már sok helyen találkozhatunk népzenével, az az élmény, amit az „itt és most” pillanata ad a Budapest Arénában, semmi mással nem pótolható.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.