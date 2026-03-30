Itt és most: a Kárpát-medence szívverése költözik az Arénába

A magyar táncházmódszer nem csupán egy oktatási forma, hanem az UNESCO szellemi kulturális örökség részét képező, hungarikummá nemesedett közösségi élmény. Az 1982-ben útjára indult eseménysorozat mára Európa egyik legjelentősebb folklórfesztiváljává nőtte ki magát. Idén a szervező Táncház Egyesület az „Itt és most!” jeligével hívja mindazokat, akik részesei kívánnak lenni ennek a lüktető, archaikus, mégis modern világításba helyezett összművészeti ünnepnek.

Tisztelgés a legendás néprajzkutató, Kallós Zoltán előtt

A 2026-os esztendő különleges aktualitást ad a találkozónak: idén emlékezünk meg a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutató, Kallós Zoltán születésének 100. évfordulójáról. Az ő szellemi hagyatékát hivatott ápolni a „Fordulj, kedves lovam…” elnevezésű népzenei szemle, melynek célja a híres erdélyi népzenekutató szellemi hagyatékának széles körű megismertetése a nagyközönséggel, hangszeres tánczenei hagyományaink által.

Ennek külön érdekessége, hogy az ide bejutott produkciók során a szervezők által felkért táncművészeti szakiskolás táncospárok vagy szólisták lába alá kell majd muzsikálni.





A legényesversenytől az Aprók Báljáig

A fesztivál április 24-én este a Fonó Budai Zeneházban veszi kezdetét a hagyományos „Halljunk szót…!” nyitótáncházzal, majd szombaton és vasárnap a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont a monumentális programoknak. A küzdőtéren az egymást váltó táncházak sorában kiemelt helyet kap az Aprók Bálja, ahol a legkisebbek és szüleik közösen ismerkedhetnek meg a népi játékok varázsával. A virtuozitás kedvelői sem maradnak látnivaló nélkül:

idén 27. alkalommal megrendezik a Nemzetközi Legényesversenyt, valamint az utánpótlást felvonultató gyermek- és ifjúsági megmérettetést.

A „Minden magyarok tánca” keretében idén a bonchidai táncok kerülnek a fókuszba.

Vásári forgatag

A Táncháztalálkozó elmaradhatatlan része a Népművészeti Vásár, amely messze több egy egyszerű piacnál. Ez az a fórum, ahol a funkcionális esztétikum találkozik a modern igényekkel: a látogatók közvetlenül a mesterektől vásárolhatnak olyan tárgyakat, amelyek a régi tudást ötvözik a mai életmóddal.

Az eseményt vasárnap este egy nagyszabású gálaműsor, a Bál koronázza meg,

ahol a legkiválóbb énekesek, a Táncháztalálkozó „fesztiválzenekara” és több száz, népviseletbe öltözött táncos a nagyközönséggel együtt idézi fel a hajdani falusi bálok hangulatát. A hétvégét az Aréna küzdőterén az össztánc zárja. Ahogy a szervezők vallják: bár ma már sok helyen találkozhatunk népzenével, az az élmény, amit az „itt és most” pillanata ad a Budapest Arénában, semmi mással nem pótolható.