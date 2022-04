„Lőjétek, fiúk az irgalmát, meg ne add magad, Zala!” – Az első komáromi csata, 1849. április 26.

A tüzérek is fölszedték ágyuikat, azonban zászlóaljunk honvédei felismerték Lapinszkyt [Helyesen: Teofil Łapińksit,] a jeles tüzér századost [, a 4. hatfontos gyalogüteg parancsnokát] a ki születésére nézve lengyel volt, s nevét kiálltották, végre ő is megismerte a gránátos bőrbe bujt honvédeket, hozzánk siet, lemozdonyoz, s tüzelni kezd.

Már eddig azonban háromszor rohantak ránk a svalizserek és dsidások, de mind hasztalan, mert első sorban a tisztek álltak s készebb volt inkább az egész zászlóalj elhullni, mintsem áttörni engedje azon erős falat melynek legelső köveit a tisztek képezték.Midőn Lapinszky először tüzeltetett, ezt kiáltott: mienk a győzelem! […]

Az osztrák lovasság végre hátrálni kezdett, a tüzérek nyomultak utána, követve a 26-dik zászlóaljtól.

Görgey tábornok, ki ez eseményt egy kis dombról látta, futárt küldött hozzánk, megtudandó, hogy miféle gránátosok azok, kik a magyar tüzér üteget fedezik s egyszersmind kérdeztette a kis csapat parancsnokának nevét is.Beőthy őrnagy megizente Görgeynek, hogy mi a 26-dik zászlóaljbeli honvédek vagyunk, hogy kevéssel ezelőtt egy gránátos zászlóaljat elfogván annak külső jeleit vettük fel.Görgey megörült, hogy nem kell verességet jelentenie az országgyűlésnek s minden erejét összeszedte, hogy a futó sereget megállitsa. – Mire segitség jött, az osztrák lovasság már jó tova volt kergetve, féltek, hogy a hegy oldalból több gránátos is bukkanik elő.”(Az egriek parancsnokát Görgei a csatatéren léptette elő alezredessé, és zászlóaljával egyetemben nem sokkal később megkapta a magyar katonai érdemjel 3. osztályát, amelynek zászlajára a fővezér tűzte fel a kitüntetést „dob és zeneszó mellett”, így kiáltva: „»Éljen a vitéz 26-dik zászlóalj!« mit az egész sereg utána mennydörgött.”)A 47. honvédzászlóaljtól Éder József őrmester – később hadnagy – csupán a saját helytállásukról számolt be:

„A lovasság balszárnya kis csapat huszárságunkra vetette magát, s azt visszanyomta, míg a jobbszárny, mint gyűrű vette körül zászlóaljunkat. Mindez oly meglepő gyorsasággal történt, hogy nem volt időnk négyszöget alakítani, hanem álltunk ott nyílt sorokban. Mintha még most is hallanám a német tisztek kiáltásait: »Enyim magyar, letenni fegyver magyar!« De [palini] Inkey [Kázmér őrnagy, zászlóaljparancsnok] tüdejének egész erejével ordított vissza: »Lőjétek, fiúk az irgalmát, meg ne add magad, Zala!« S megkezdődött a puskaropogás. A lovasok pisztolyaikat sütötték közénk, mi pedig az összezsúfolt zászlóalj közepéből puskáztunk reájuk elég jó sikerrel, mert néhány perc múlva a gyűrű tágult, a lovasság hátrafutott, mi pedig húzódtunk vissza a vár felé, de csak néhány percig haladhattunk, mert újra körülfogtak minket a dragonyosok, s ismét hallottuk a fölszólítást: »Letenni fegyver, magyar!«, mely miután nem történt meg, tiprattak bennünket, a szélsők közül többeket megvagdaltak, részint levágtak, mire részünkről újra megkezdődött a lövöldözés, s az ellenség másodszor is visszafutott. Testben, lélekben kifáradva, bomlott sorokban húzódtunk most visszafelé, de a kétszer kudarcot vallott lovasság harmadszor is szerencsét próbált, hogy bennünket lefegyverezzen, s a bekerítés harmadszor is ismétlődött, de hála Isten, ez esetben is sikertelen. Mert ekkor már a Csillagerődhöz oly közel jutottunk, hogy annak 24 fontosai megkezdhették működésüket. Lélekemelő volt hallgatni a hatalmas golyók suhogását fejünk fölött, s egy dörgő éljenben törtünk ki, tudván, hogy meg vagyunk mentve.”A harcok súlypontja egyre inkább az ácsi erdőbe tolódott, ahol Görgei zászlóaljai derekasan küzdöttek, miközben a magyar centrumot is szorongatták.A magyar fővezér ekkor döntött úgy, hogy az erősítések megérkezéséig a korábban birtokba vett ostromsáncokba vonja vissza erőit. A honvéd tüzérség lőszere kritikus szintre csökkent, ezért az ütközet 13 órakor véget ért. A VII. hadtestnél parancsőrtisztként szolgáló rochlitzi Rochlitz Kálmán főhadnagy – később százados – is beszámolt a lőszerhiányról:

„Mezei tüzérségünk annyira kimeritette volt munitióját (…), hogy az I. hadtestnek egyik ütegénél megjelenvén, saját szememmel láttam, mint szedegették fel tüzéreink az ellenségtől ránk küldött ágyúgolyókat a földről, belé göngyölték az elesettek ruháiból szaggatott rongyokba, úgy töltötték blank a lőpor hegyibe s úgy küldözték gazdájukra vissza. Magam kétszer vágtattam az erősségbe mezei töltényekért (…), de mind a kétszer ugyanazt a feleletet kaptam (…): hogy 12 fontosból van, de 6 fontos nincsen.”

A magyar fővezér még hajnalban ordonáncot menesztett Poeltenberghez, hogy a VII. hadtesttel mielőbb induljon el Komárom felé.

Az esőzések és áradások azonban hátráltatták Poeltenberget, aki csak 15 óra tájt érkezett meg két huszárezredével és lovasütegeivel, de annak már nem volt értelme, hogy túlhajszolt lovassága üldözésbe menjen át. Nemcsak Poeltenberg lovassága, hanem az egész magyar fősereg rendkívül kifáradt. Erről írt Karsa Ferenc hadnagy is: Nem sokára az osztrákok lépésről lépésre tért vesztenek, a meg-megbomlott tömegek minden erőlködés dacára az újra sorakozás után, megint csak megzavarodnak, rendetlenül hátrálnak, a szakadatlan előnyomuló magyar zászlóaljak elől végre futásnak erednek. Az osztrák vezérek, csapatjaik elbátortalanodása miatt a visszavonulást minden poszton elrendelik, mire tömegeik futva hátrálnak. Nohiszen, miattunk futhattak; rogyásig elfáradt csoszogó zászlóaljaink már alig bírták saját testeiket cipelni. Délceg huszáraink lovai úgy néztek ki, mint az utca sarkon szunyókáló fiakker ló, tüzéri fogatainkat kardlappal sem lehetett előre nógatni.

A veszprémi 6. honvédzászlóalj parancsnoka, Szalkay Gergely százados – később őrnagy – visszaemlékezése szerint „holttestek borították az előttünki tért, és kocsikkal hordták be a sisakokat, fegyvereket és különféle hadiszereket, mellyek az ellenségtől futva elhagyott csatatéren találtak.” A császáriak még másnap is szedelődzködtek Komárom alatt, ekkor döntött úgy a szegedi 3. fehér tollas honvédzászlóalj parancsnoka, Földváry Károly alezredes, hogy fiaival összeszedi az ellenség által visszahagyott ponyvasátrakat. Két század biztosítása mellett a többi négy század gúlákba rakta fegyvereit, s a császári lovasság orra előtt nekifogott a táborbontásnak, még arra is maradt gondjuk, hogy az „öreg” – vagyis Damjanich számára – egy nagyobb sátrat kerítsenek. A zsákmányolt sátrakból „jutott mindegyik századnak, de egyelőre nem volt sok köszönet benne, mert úgy tele volt apró fehér bogarakkal, hogy az, a ki elhelyezkedett benne, kevés idő mulva ijjedten menekült ki belőle s hetekbe került, míg ki tudott maga is tisztulni, ki tudta a sátrat is tisztítani a német által hagyott emlékektől.”