Új bemutatkozási lehetőség madárfotósoknak

A szakmai partnerekről A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesületet (SZVTE) 21 olyan, elsősorban Komárom-Esztergom megyében élő magánszemély hozta létre, akik fontosnak tartják a helyi természeti értékek megőrzését és a biológiai sokféleség fenntartását. Az egyesület munkája során segíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét, erősíti a környezettudatos szemlélet kialakulását és elterjedését. Konkrét, és jól szervezett akciókkal egyrészt ténylegesen megvalósuló, adatokkal alátámasztott, jelentőséggel bíró természetvédelmi munkát valósít meg. Ezen munkák során különös gondot fordít arra, hogy akcióiról az embereket tájékoztassa, lehetőség szerint a programokba be is vonja. Számos madár- és élőhelymentő munkájuk mellett egyik nagyszabású programjuk a 2001 óta évente megrendezett Tatai Vadlúd Sokadalom. A Természetfotó Magazin (TFM) célja bemutatni elsősorban Európa természeti szépségeit, természetfotósait, fotós helyszíneit, de nem zárkóznak el a többi földrész csodálatos és felejthetetlen élményeitől sem. A magazin közöl írásokat az állatvilágról és tájakról, de beszámol a technikai újdonságokról érdekességekről is. A tippek-trükkök és a fotósiskola rovatok a kezdő, vagy már jártas, de tanulni vágyó fotósoknak nyújthatnak szakmai útmutatást. Elsőként a világon elindítottak egy asztro-fényképezéssel foglalkozó rovatot, mely a csillagok és galaxisok fényképezésének egyedülálló, misztikus világába vezeti be az olvasókat. A magazin munkatársai a világ minden táján állandóan a terepen vannak, hogy képekben megragadják a természet világát, így mutatják be minél több természetfotósnak és minden érdeklődőnek a megismerhetetlennek tűnő természet szépségét és egyben sérülékenységét – ez a magazin egyik fő küldetése.