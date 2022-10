Földrengés-értesítéseket küld a Google Kaliforniában

San Francisco környékén a múlt héten kilencvenötezer Android-telefon-tulajdonos kapott arról értesítést, hogy hamarosan 4,8 magnitúdójú földrengés várható, ami 18 másodperccel később be is következett, igaz a földmozgás tényleges mértéke meghaladta az előrejelzést, valójában 5,1-es erősséget mértek a műszerek. Az értesítést összesen egymillióan látták, azonban az esemény hatására a MyShake letöltőinek száma kétmillióra nőtt.

Teljesen sosem lehet előrejelezni a földrengéseket

Marc Stogaitis, az Android földrengés-előrejelző rendszer fejlesztője szerint nem ez az első eset, hogy a Kaliforniai Egyetem Berkley campusa és a California Institute of Technology közös fejlesztésében készült applikáció néhány másodperccel képes előrejelezni a földregéseket, azonban a rendszer működése óta most érzékelt a legsűrűbben lakott területen földrengést, ezért értesültek róla különösen sokan. Egyébként Kalifornia más részein, Washington államban, Oregonban és Japánban működik a rendszer, ám nem minden esetben ugyanolyan hatékonysággal. Japánban például csak ötös erősségű földrengéstől felfelé kapnak jelzést a tulajdonosok, míg Kaliforniában már négyes erősségtől. A MyShake applikáció ráadásul jelenleg nem is használható Japánban, ott egyéb módon küld értesítést a Google.

Robert de Groot, az egyetemi és vállalati fejlesztéseket összefogó United States Geological Survey egyik munkatársa úgy véli, hogy „az előrelátható jövőben” a technológia nem lesz képes megjósolni az földrengéseket, de a néhány másodperc vagy remélhetőleg előbb-utóbb perc már elég lehet, hogy az emberek biztonságos helyre húzódjanak.

A jelenleg elküldött üzenet körülbelül úgy fordítható, hogy „dobj el mindent, keress menedéket és tarts ki”.

A P-hullámokat méri a Google

A szeizmikus aktivitás az elsődleges hullámokkal (P-hullámok) kezdődik, amelyek nyomán hamarosan megérkeznek a nagyobb károkat és sérüléseket okozó másodlagos (S-) hullámok is. A P-hullámok sokkal gyorsabban terjednek, mint az S-hullámok, így lehet nyerni némi előnyt az érezhető földrengés előtt. A terjedési sebesség körülbelül a hangsebességhez mérhető, azonban a telefonok által továbbított jelek gyorsabban jutnak el a központba, itt már fénysebességgel lehet számolni.

A cél, hogy a jövőben applikáció nélkül, minden Android-telefon kaphasson értesítést, lehetőleg minél korábban. Már jelenleg is rendelkezik minden készülék gyorsulásmérővel, amelyet a Google mini földrengés-érzékelőként tud használni. A cég ugyanakkor csak azokról a telefonokról gyűjti be az információt, amelyeket éppen töltenek, mivel így elkerülhető, hogy például a táskában való himbálódzás nyomán félrevezető eredmény szülessen.

Amikor a töltőn lévő, tehát nyugalomban lévő telefon P-hullámokat érzékel, azok nagyságrendi helyszínét azonnal megküldi a Google központba. Ha pedig elég sok telefontól kap a cég értesítést, akkor kimegy a figyelmeztető üzenet.

A Google közleménye szerint az elkövetkező években egyre több államban és országban válik majd elérhetővé a szolgáltatás.