Így kerülhetjük el, hogy rémálom legyen a nyaralásból

A közösségi média kiváló eszköz az élmények megosztására, de csak akkor, ha tudatosan használjuk. Nem kell lemondani a nyaralás közbeni posztolásról, de időzítsük és osszuk meg őket felelősségteljesen. Egy kis elővigyázatosság elegendő lehet ahhoz, hogy a nyaralás ne váljon keserű tapasztalattá – írja a Zaol.

Ha posztolunk, a tolvaj számára ez egyetlen dolgot jelent: az otthonunk jelenleg üres. Több ország rendőrsége is figyelmeztetett, hogy a betörések egy részét kifejezetten közösségi média alapján tervezik meg. A posztból nemcsak az derül ki, hogy nem vagyunk otthon, de gyakran az is, hogy meddig tart a nyaralás, és akár a lakcím is kikövetkeztethető.

Hogyan posztoljunk biztonságosan?

Ha nem szeretnénk lemondani a nyaralási élmények megosztásáról, akkor is tehetünk azért, hogy ne váljunk áldozattá. Néhány biztonságos posztolási tipp: