Óriási előrelépés történt a víruskutatásban a PTE kutatóinak köszönhetően

A koronavírus következtében példás összefogás alakult ki a hazai kutatók és a cégek között, együttműködésükkel számos komoly tudományos munka zárult eredménnyel – idézte fel Jakab Ferenc, a PTE innovációs rektorhelyettese, a kutatásoknak teret nyújtó pécsi Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) vezetője a PTE és a RoLink Biotechnology Kft. kutatói közötti két évig tartó együttműködés eredményeit bemutató keddi sajtótájékoztatón Pécsen.

A VNL falai között sikerült egy teljesen új, jelenleg szabadalmaztatás alatt álló eszközt és eljárást kifejleszteniük a vírusok által kiváltott antitestes és sejtes immunválasz méréséhez.

A felfedezéssel a koronavírus örökítőanyagát olyan módon tudták hatástalanítani, hogy a vírus szerkezetében nem okoztak károsodást, így pedig a kórokozó emberi szervezetre gyakorolt hatásait is vizsgálhatták. Az UVC típusú fény segítségével zajló eljárás során a vírus wuhani és delta variánsát is inaktiválták, utóbbi esetében pedig a hatástalanított vírus biztonságosságát állatkísérlet keretében is megvizsgálták.

Bebizonyosodott a kutatások során, hogy az orron keresztül szervezetbe juttatott inaktivált koronavírus sejtes immunválaszt váltott ki, ami a védőoltások eredményességét is igazolja.

A jövőben más kórokozók tekintetében is alkalmazható lesz az új eljárás.

A kormány 2018-tól a gazdasági szereplők és a kutatók közötti együttműködést kívánta erősíteni és a társadalom számára hasznos kutatói munkát ösztönözte, ennek érdekében meg is duplázták az innovációra szánt források korábbi összegét

– emlékeztetett Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke.

Borítókép: Illusztráció. Jakab Ferenc professzor, a Koronavírus Kutató Akciócsoport vezetője által irányított, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában folyó virológiai kutatómunkát mutatja be 2020 májusában (Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly)