Nagy Sándor miért nem szállta meg Rómát? Ha támad, győzött volna?

Nagy Sándor i. e. 336-tól 323-ig uralkodott, amikor 32 éves korában ismeretlen betegségben meghalt Babilonban. Birodalma röviddel halála után szétesett. Ha nem hal meg, lehetséges, hogy célba vette volna Rómát, és hatalmas hadseregével legyőzi az Örök Várost. Egyes ősi szövegek ugyanis azt sugallják, hogy Nagy Sándor katonai hadjáratot tervezett nyugati irányba, amelynek része volt Itália egyes területeinek meghódítása.

Az időszámításunk utáni első században élt, vitatott kilétű római történész, Quintus Curtius Rufus azt állította, hogy Nagy Sándor hódítások sorozatát tervezte, amelyek sikere esetén egészen a mai Gibraltári-szorosig kiterjesztette volna a birodalmát. A makedón uralkodó a történetíró szerint hétszáz hajó építését tervezte az invázió támogatására. Más ókori írók is hasonló állításokat tettek. – A rómaiak meg voltak győződve arról, hogy Nagy Sándor megkísérelte volna Róma meghódítását – mondta Nikolaus Overtoom, a Washingtoni Állami Egyetem történelemtudományi docense a Live Science-nek.

Egyes ókori írók azt állították, hogy miután Nagy Sándor meghalt, titkára az egyik magas rangú tábornoknak olyan tervet adott, amely magában foglalta Itália egy részének meghódítását is. Robin Waterfield történész szerint néhány kollégája úgy véli, hogy a tervek nem valódiak – talán a titkár hamisításáról van szó, vagy az egész történet évekkel, sőt évtizedekkel később merült fel. Azonban szerinte a bizonyítékok a terv valódisága mellett szólnak.

Végső soron nem világos, mi történt volna, ha Nagy Sándor megpróbálja megszállni Itáliát. A történész Livius (i. e. 59-től i. sz. 17-ig élt) azt jósolta, hogy a rómaiak legyőzték volna Nagy Sándort. Livius azt is megjegyezte, hogy az uralkodó nagybátyja sikertelenül próbálta meghódítani Itália egy részét. Robin Waterfield úgy véli, Nagy Sándor terveinek leírása azt jelzi, hogy a Földközi-tenger más helyeit is megszállta volna, mielőtt meghódítja az olasz szárazföldet. Hadserege elsöpörte volna Rómát, még akkor is, ha a rómaiaknak lettek volna szövetségesei a harcban. – Mire eléri Itáliát, és szembekerül a Római Köztársasággal, már az egész Földközi-tenger erőforrásait uralja. Egy hatalmas zsoldoshadsereggel támadhatott volna, és ő irányította volna az összes utánpótlás-útvonalat – mondta a történész, aki szerint egyetlen dolog állíthatta volna meg: a macedón csapatok belső lázadása.

Philip Freeman, a kaliforniai Pepperdine Egyetem bölcsészprofesszora azt mondta, ha Nagy Sándor megszállja Itáliát, valószínűleg sikerrel jár, például azért, mert számos görög gyarmat támogathatta volna a makedón királyt. – A rómaiak kemények voltak, és ellenálltak volna, de ekkor még nem volt meg a hatalmas katonai erejük – mondta Philip Freeman a Live Science-nek. Szerinte ha Nagy Sándor támad, nem lett volna később Római Birodalom. De mindez fikció, hiszen az uralkodó 32 évesen elhunyt.

Borítókép: Nagy Sándor átvágja a gordiuszi csomót (Forrás: Wikipedia)