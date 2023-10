Kettősségek városa

A félmillió lakosú várost többségében macedónok lakják, de jelentős a muzulmán vallású albán közösség is. Szkopje tehát sok szempontból a kettősségek városa: kelet és nyugat, régi és új, nyomor és luxus találkozása, amely az odalátogatókat is megosztja. Vagy szeretik, vagy utálják. A modern új városrészből a XV. századi íves Kőhíd a város szimbólumaként vezet át az óvárosba vagy a bazárnegyedbe. A macskaköves, szűk kis utcák a török időket idézve csábítanak színes kirakatokkal, füst- és hagymaszagú csevapsütödékkel és cukorszirupban tocsogó édességekkel. A luxusékszerboltok és ruhaszabászatok mellett nem tud elbújni a szegénység, a piszkos piac, ahol kartonpapír hirdeti, hol a mobilszerviz. A koldusok többsége gyerek, némelyikük négy-öt évesnél sincs több. A gazdaság és a szegénység mellett a modern és a hagyományos is találkozik: a dzsámik minaretjei kecsesen törnek az égig, naponta ötször tölti be a szűk utcákat az imám imára szólító hangja. A városban a kereszténység is nagyon élő: Szkopje szülötte az albán családból származó Teréz anya, vagyis Kalkuttai Szent Teréz. A tiszteletére emelt emlékház 2009-ben nyílt meg egykori kereszteltelésének helyén. A múzeumot 2019-ben Ferenc pápa meglátogatta.

A városon kívül is tetten érhető a keresztény–muzulmán kettősség. A Vodno-hegy legmagasabb pontján felállított, 76 méter magas millenniumi kereszt az állam, az ortodox egyház és magánszemélyek adományaiból épült, gigantikus méretei egyértelmű üzenetet küldenek a környék muzulmán közösségeinek.

Szkopje konyhája kiváló. Az új központ elegáns éttermei nemzetközi gourmet fogásokat kínálnak, ám az igazi helyi ízek az óvárosban kóstolhatók. A csevap, plyeszkavica, kolbász mellé agyagtálban sült babfőzelék, csípős sült paprika és lepény érkezik, mellé helyi sör vagy bor. Mindez fejenként 10-15 euróból kihozható, ami Nyugat-Európával összehasonlítva kedvezőnek számít. Az édesszájúaknak az albán fagylalt és baklava ajánlott. Utóbbi számtalan változatban érhető el, alapreceptként rétestésztába tekert vagy rétegezett diós töltelék, jó adag cukorsziruppal. Szintén különleges a trilecse nevű tejjel átitatott piskóta, lágy karamellsziruppal a tetején.

Az esemény weboldala is valószínűleg komoly figyelmet fog szentelni a gasztronómiának, ám egyelőre gyér a programkínálat. A látogatókat ugyanakkor már a bemutatkozás igyekszik meggyőzni, miszerint Szkopje a szolidaritás és a barátság városa, amelyben különböző kultúrák és hagyományok élnek együtt, mert hisz abban, hogy a kultúra a viszály felett áll.

Borítókép: Szkopje (Forrás: AFP)