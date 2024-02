Én vagyok Marvel Jézus! – Megérkezett a Deadpool 3 első előzetese + videó

Megérkezett a Deadpool 3 régóta várt első előzetese, melyet a Super Bowl közben mutattak be. Kiderült az is, hogy a film a Deadpool & Wolverine, azaz Deadpool és Farkas címet viseli: habár a kedvcsináló trailer végén csak árnyéka látszódik, már ebből is tudható, hogy feltűnik majd benne a Hugh Jackman által alakított, X-menből ismert Farkas (avagy Rozsomák). Őt utoljára a 2017-es Logan – Farkas című filmben láthattuk a szerepben.

Az első két Deadpool-film – valamint az X-Men-filmek – még a 20th Century Foxnál készültek, amit azóta felvásárolt a Disney, így megnyílt az út azelőtt, hogy ezek a karakterek is a moziverzum szereplői legyenek – emlékeztetett rá az IGN.

Az előzetes alapján a harmadik epizód is hozza az előző részek akciódús, de humoros hangulatát. Úgy tűnik, hogy a történet a Loki-sorozatból ismert TVA (Time Variance Authority) körül zajlik majd, és ismét a Multiverzum kerül a középpontba.

Idén ez az egyetlen mozis bemutatója a Marvel Studiosnak, így az elvárások is nagyok. A Deadpool előző részei remekül szerepeltek: bemutatások után rekordokat döntöttek a tengerentúlon.

A Deadpool és Wolverine Magyarországon július 25-én kerül a mozikba.

Borítókép: Részlet a Deadpool 3 című filmből (Fotó: Marvel Studios)