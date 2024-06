Kisebb káosz és természeti katasztrófa alakult ki szerda délután Szentendre belvárosában, ugyanis a hirtelen lezúduló eső olyan heves volt, hogy még a székeket is elvitte. A Kerámia Kuckó videóján jól látszik, hogy milyen állapotok uralkodtak szerda délután a belvárosban.

Korábban egyébként a Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy csütörtökön, azaz ma is lesz egy kis időjárási helyzet, a meteorológusok arra számítanak, hogy 50 milliméter eső is hullhat rövid idő alatt.