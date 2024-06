Elázik a fél ország, a viharok miatt riasztást adtak ki + videó

A legtöbb helyen felhősen indul a reggel, az alföldi tájakat leszámítva szinte mindenhol esik. A HungaroMet tájékoztatása szerint napközben bárhol kialakulhat heves zivatar.

Nagyobb számban az északkeleti harmadban valószínű intenzív zivatar, felhőszakadásra is ott van több esély: 30-50 milliméter, de egy-egy helyen akár ezt meghaladó mennyiségű is csapadék is hullhat rövid idő leforgása alatt. Ezekben a térségekben a szél sem lesz kegyes, erős és viharos széllökésekre kell számítanunk.

Délutánra visszatér a nyárias idő (Forrás: HungaroMet)

Ugyan a hétfő esti és a ma délelőtti eső után jelentősen visszaesik a hőmérséklet, a nap folyamán szépen lassan emelkedik majd, és délutánra ismét nyáriasra fordul az idő: