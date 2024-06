Rejtélyes módon tűnt el a világszerte ismert tévésztár, két napja az egész sziget őt keresi

A brit külügyminisztérium folyamatos kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal.

Michael Mosley brit tévés műsorvezető és producer, két BAFTA-jelölés mellett 2002-ben Emmy-díjra is jelölték a The Human Face című ismeretterjesztő minisorozatért, amelyben többek között John Cleese, Michael Palin, David Attenborough, Pierce Brosnan és Elizabeth Hurley is közreműködött.

Ismerhetik a magyar tévénézők is, olyan sorozatokból, mint A tudomány története, Az emberi test titkai, az Orvoslás a frontvonalban vagy a Fájdalom, genny és méreg.