Ingyenprogram a hétvégére: ígéretes randevúra készül a szerelem bolygója

Az Esthajnalcsillag, azaz a Vénusz a legfényesebb égitest a Nap és a Hold után, egyúttal a legfényesebb csillagszerű objektum az egész égen. Január 12-én került dichotómiába, azaz félvénusz fázisba, a hónap derekán pedig közelít majd a Szaturnuszhoz, Naprendszerünk gyűrűs bolygójához – magyarázták a közleményben.

Felhívták a figyelmet, hogy a két égitest látszólagos közelsége nem túl gyakori égi esemény, most azonban szabad szemmel is kiválóan megfigyelhető az esti égbolton. Azt írták, hogy a Vénusz napnyugta után már látszani fog a délnyugati égbolton, egy órával később pedig a Szaturnusz is felbukkan majd mellette.