Ezek nem viccelnek, immár Bokros is akcióba lendült

A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere, Bokros Lajos a Klubrádióban sopánkodott a magyar gazdaság helyzete miatt. A még január első hetében elhangzott műsorban úgy fogalmazott, hogy elhibázott, és őrületbe kergető a magyar gazdaságpolitika.

Majd hozzátette „olyan mérhetetlen építőipari kereslet következtében, ami nem tud lépést tartani a kínálattal. Olyan gazdaságban, ahol a kapacitások teljesen ki vannak használva, ahol nincs szerszám, nincs gép, nincs munkaerő, ott felesleges további növekedést ösztönző gazdaságpolitikát folytatni, inkább hűteni kellene a gazdaságot, és helyreállítani a pénzügyi egyensúlyt.”

Szépen vagyunk!

Bokros úr azonban arról nagyvonalúan megfeledkezett, miközben bőszen ekézte a kormány gazdaságpolitikáját, hogy a történelmi megszorításokat hozó Bokros-csomag idején nem hét százalék körüli infláció társult hét százalék körüli növekedéssel és négy százalék alatti munkanélküliséggel, hanem harmincszázalékos infláció, két százalék alatti növekedéssel és tíz százalék feletti munkanélküliséggel. Ennyi!

Mint oly sok baloldali, liberális okoskodónak, Bokrosnak is szelektív a memóriája, de szerencsére az embereknek nem, ezért soha nem fogják elfelejteni a hetyke bajuszú közgazdász áldásos tevékenységét.

Az pedig, hogy a csomagjáról elhíresült minden létező módon és formációban megbukott politikus még most is fontos megmondóember lehet gazdasági ügyekben a baloldalon, az önmagában kimeríti a szánalmas vicc kategóriáját. De ahogy elnézzük azt, hogy kik alkotják a szellemi holdudvarát a Gyurcsány-féle baloldali összefogásnak, a bukott DK-s Gréczy Zsoltól, a szintén nem túl acélos, MSZP-s Komjáthi Imréig, könnyen elképzelhető, hogy még Bokros Lajos is szerephez juthat gazdasági kérdésekben, már ha a választók netán a baloldali káoszkoalíciónak adnának kormányzati felhatalmazást április 3-án.

A kvalitásai, eredményei és társadalmi megítélése alapján mindenesetre tökéletesen beleillik a baloldali koncepcióba.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke és Bokros Lajos, még 2014-ben egy rendezvényen (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!