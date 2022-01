Így vált Vágó István teljesen hiteltelenné

Vágó István egykori tévés, ma a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció politikusa rendszeresen posztolgat a Facebook-oldalára. A napokban az alábbi bejegyzéssel örvendeztetett meg minket:

„A NER már most ellenzékben érzi magát. Minden csatornájuk, műsoruk, cikkük a »baloldal« gyalázásáról szól. Önálló mondanivalójuk nincs, ők ma már az ellenzék ellenzéke. […]”

A magát oly nagyra tartó hajdani kvízmester az elmúlt esztendők alatt fokozatosan építette le nimbuszát. Fokról fokra zúzta porrá azt a képet a magyar emberekben, hogy ő komoly, intelligens ember és ezért érdemes a véleményére odafigyelni. Mára mindössze egy szűk DK-s szekta ad csupán a véleményére, Vágó ennek ellenére fürdik ebben az egyáltalán nem valós, virtuális népszerűségben. Ezzel a posztjával ugyan sikerült a gyurcsányista követőitől bezsebelni a lájkokat, de rajtuk kívül az összes információra éhes magyar ember számára tovább forgácsolta a mára minimálisra olvadt népszerűségét. Sőt talán ez a bejegyzése immár végérvényesen hiteltelenné is tette.

Hiszen mit is állít a DK-s politikus? Azt, hogy minden cikk a baloldal gyalázásáról szól. Érdemes megnézni Vágó úr Facebook-oldalát ezzel kapcsolatban, és akkor a napnál is világosabbá válik, hogy ki gyalázza valójában a másik felet szakmányban. Ugyanis a kvízprofesszor közösségi hálós oldala szinte kizárólag a kormányt, a kormánytagokat élesen bíráló posztokból áll. Ez nem is lenne probléma, ha nem próbálná meg úgy beállítani a történéseket, hogy a kormányoldal gyalázkodik. Az pedig a totális tájékozatlanságra, illetve a tudatos csúsztatásra és félrevezetésre utal, hogy nincs önálló mondanivaló a kormányzati oldalon. Hiszen a kormány szinte napról napra jelent be a magyar emberek számára pozitív intézkedéseket. Azaz a politikai kommunikáció felől vizsgálva a kormányzati intézkedések rendszeresen tematizálják a híreket, a közéletet, az ellenzék pedig kénytelen futni az események után. Mindent összevetve Vágó ismét két olyan állítást próbált meg lenyomni az emberek torkán, ami súlyos tévedés vagy szándékos csúsztatás.

Nem tudom, melyik verzió a jobb. A kedves olvasók majd eldöntik.

Borítókép: Vágó István Gyurcsány Ferencet üdvözli (Fotó: MTI/Soós Lajos)

