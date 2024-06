Ki tud nagyobb hülyeséget mondani versenyben Moszkva és Brüsszel

Na de Brüsszel sem akar alulmaradni a hülyeségek nagy versenyében. A minap előjöttek egy új szankciós csomaggal, és több magánszemélyt is felvettek a listára, akik mostantól nemkívánatosak az unióban. Baromságok kicsiny tárháza. (Már elnézést a barmoktól, mert azok okos állatok.)

Nem is az a baj, hogy ezek a személyek jellemzően nem is akartak Európába utazni. A dolog ennél sokkal félelmetesebb. Olyan énekes előadóművészeket tettek a listára, akik jellemzően eddig csak orosz nyelvterületen voltak ismertek. Tehát Brüsszel valamilyen megmagyarázhatatlan okból két olyan énekesre is felhívta a figyelmet, akiknek egyébként több tíz milliós követőtáboruk van, de ezek főleg a volt szovjet köztársaságokból származnak. Mellesleg mindketten több száz milliós YouTube-letöltést tudhatnak magukénak. Vagyis köszönik, jól vannak ott, ahol vannak. De Brüsszel nem érte be ezzel, mert úgy érezte, hogy erre a két énekesre fel kell hívni a figyelmet. Egyébként persze megérdemlik, uyanakkor nem hiszem, hogy az európai polgárok arra adtak volna felhatalmazást, hogy a brüsszeliták burkoltan orosz zenekarokat vagy énekeseket népszerűsítsenek. Mert ugye ami tiltott, az rögtön érdekesebb. Persze, jó előadó Polina Gagarina, szó se róla, és Shaman is, de azért nem kell tolni a szekerüket Brüsszelből.

A szándékot talán még értem is, hiszen mindkét énekes fellépett olyan rendezvényen, ahol Vlagyimir Putyin is ott volt. Sőt, Shaman főleg nemzeti identitást erősítő dalokat énekel, és szemmel láthatóan jól csinálja mindezt, mert a felnövekvő nemzedékek is imádják őt.

De hogy Brüsszelnek az miért jó, hogy reklámot csinál két énekesnek, az legalább annyira érthetetlen, mint hogy Moszkva miért emeli fel Soros blogját a nagyok szintjére.