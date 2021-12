Különleges mezzel ünnepelte Messi hetedik Aranylabdáját a PSG

A PSG látszólag a hagyományos hazai mezében kezdte a találkozót, ám rögtön szemet szúrt a változtatás a designban. A párizsiak kék mezének hátulján eredetileg fehér színnel szerepelnek a számok és a nevek, ezúttal azonban aranysárgára festették azokat (a mez elején és a nadrágon maradtak fehérek a szponzorfeliratok és a számok).

Az egyszeri alkalomra készült, limitált kiadású mez poénját az adta, hogy a PSG egyik szponzora, az Ooredoo vállalat logója szerepel a mezszámok alatt, amely úgy néz ki, mint hét kör egymás mellett. Ezúttal ezeket is aranyszínűre színezték, így olyan volt, mintha Messi hét Aranylabdáját szimbolizálták volna.

Párizsban minden lehetséges módon próbálják megünnepelni Messi idei Aranylabdáját, korábban például hét aranyszínű kecskeszobrot állítottak ki az Eiffel-torony előtti téren – a kecske angolul a goat, amely mozaikszóként is elterjedt, mint Greatest Of All Time, azaz minden idők legjobbja.

Legutóbb harminc évvel ezelőtt, 1991-ben nyerte el az Aranylabdát a francia bajnokságban futballozó játékos, akkor Jean-Pierre Papin volt a győztes a Marseille mezében. Messi pedig az első párizsi labdarúgó, aki elhódította a világ legjelentősebb egyéni díját.

Érthető, hogy a PSG ezt különböző módokon hangsúlyozza, még akkor is, ha Messi aligha a Párizsban nyújtott teljesítményének köszönhette az újabb sikerét. Amióta a nyáron Barcelonáéból a PSG-be szerződött, a francia ligában a Monaco elleni volt a tizedik meccse, ezeken gólt azonban továbbra is csak egyet ért el.

A meccset egyébként Kylian Mbappé duplájával nyerte meg 2-0-ra a PSG, az első találatot tizenegyesből szerezte a francia, a második előtt Messi adta neki a gólpasszt. Az argentin azonban nem tudott góllal ünnepelni, pedig volt, hogy közel járt hozzá. A 71. percben Messi ígéretes helyzetben, a tizenhatoson belülről lőtt, de nem találta el a Monaco kapuját.

Tizennyolc forduló után a PSG 14 győzelemmel, magabiztosan vezeti a Ligue 1-t, mögötte a Marseille 13 pontos hátrányban a második, a Monaco pedig a nyolcadik helyen áll.

Borítókép: Lionel Messi a Monaco ellen a PSG egyedi mezében (Fotó: Twitter.com/psg_english)