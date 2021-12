Nem volt hiány a drámai jelenetekben a vívók országos bajnokságán

A fővárosi Ludovika Arénában a szombati egyéni versenyek után vasárnap a csapatversenyekkel zárult a vívók országos bajnoksága, és ez első döntő, a női kardozóké rögtön drámai végjátékot hozott. A Vasas, soraiban az előző nap egyéniben győztes Katona Renátával az utolsó asszó előtt 40-31-es előnyben volt a BVSC-vel szemben, amikor Katona és Pusztai Liza, a tokiói olimpián nyolcadik helyezett csapatunk két tagja került szembe egymással. Utóbbiról tudjuk, hogy a páston – jó értelemben véve – igazi „terrorista”, ha beindul, számára semmi helyzetben sincs elveszítve az asszó. Az, hogy csapatunk kijutott az ötkarikás játékokra, nem kis mértékben annak köszönhető, hogy a 2019-es budapesti vb-n 40-32-es hátrányból fordította meg a lengyelek elleni negyeddöntőt. Kis híján most is csodát tett, mert 44-44-re kiegyenlített, az utolsó tust azonban Katona adta.

Pusztai Liza pedig még két órával később, az eredményhirdetésre várva is magát ostorozta:

– Hát igen, ez az asszó valóban azt a bizonyos, lengyelek elleni meccset idézte – reagált a felvetésünkre –, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy ezúttal sajnos kikaptam. Most már tudom, hogy a végén mit kellett volna csinálnom, de hibáztam. Olyan mérges lettem, hogy utána egyből berohantam az öltözőbe, legszívesebben szétvertem volna a fél csarnokot, és az elmúlt két óra teljesen kiesett a fejemből – vallotta be kétségkívül impulzív klasszisunk.

– Liza egy szupersztár, bármire képes, de amikor kiegyenlített, akkor sem ijedtem meg, mert végig bíztam magamban – jegyezte meg Katona Renáta, aki két aranyéremmel zárta a bajnokságot; a nap végén kiderült, hogy egyedüliként az ob-n. – Nem tagadom, ez volt a célom, de vallom, hogy merjünk nagyot álmodni. Természetesen a csapatban szerzett aranynak is nagyon örülök, de az egyéni győzelem még kedvesebb a szívemnek, mert egyéniben most először lettem magyar bajnok – fogalmazott a Vasas vívónője.

A férfi kardozóknál egyéniben már a negyeddöntőben összejött a csúcstalálkozó a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron és a 2017-es világbajnok Szatmári András között – előbbi nyert 15-14-re, a nap végén pedig a nyolcadik magyar bajnoki címét szerezte meg –, s vasárnap a csapatverseny döntőjének utolsó asszóját is ők vívták. De itt már csak a presztízs volt a tét. Az MTK, Szatmáriék csapata 40-27-re vezetett, a Vasasnak innen Szilágyival sem lehetett visszaút, a kék-fehérek 45-34-re győztek. Olimpiai bajnokunk mindenesetre 7-5-re most is legyőzte Szatmárit.

Mondhatnák, hogy a férfi párbajtőrözők csapatversenye bombameglepetéssel zárult, hiszen szombaton egyéniben négy Vasas-vívó állt a dobogón – a döntőben Koch Máté Nagy Dávidot győzte le –, vasárnap azonban a Honvédot koronázták meg. Ám ez mégsem meglepetés, hiszen itt vív tokiói olimpiai ezüstérmesünk, Siklósi Gergely, valamint a csapatban világbajnok és olimpiai bronzérmes Rédli András, akik a számukra balul elsült egyéni után nyilvánvalóan kettőzött erővel küzdöttek. Az utolsó asszó 30-27-es Honvéd-vezetésnél kezdődött, Siklósi és Nagy Dávid vívott, és a Vasas pengeforgatója nem tudott fordítani, a végén 38-36 állt az eredményjelzőn.

A női tőrcsapatok versenye viszont hatalmas meglepetést hozott, hiszen ki gondolta volna, hogy az a Ferencváros győz?! A döntőben a zöld-fehérek ellenfele a Honvéd volt, de az egyéni bajnok, 23 éves Kondricz Kata a végén nem tudott fordítani 40-37-es hátrányból a 39 esztendős Jeszenszky Szilvia ellen, a Fradi 45-41-re nyert.

Riói olimpiai bajnokunk, Szász-Kovács Emese már korábban bejelentette, hogy az ob-n lezárja a versenyzői pályafutását, a párbajtőr egyéniben már nem indult el, a Vasas csapatában azonban igen, és a piros-kékek a bronzmeccsig jutottak. Miután az elődöntőben kikaptak a tataiaktól, az ellenfél vastapssal köszönt el tőle, ez megzavarta műsorközlőt, aki bemondta, hogy klasszisunk utolsó asszóját láthattuk, de az érintett rögtön tiltakozott, hogy ő bizony még vív a harmadik helyért! Nem rajta múlt, hogy a Vasas végül negyedik lett, lemaradt a dobogóról. Szász-Kovács Emesét mindannyian megtapsoltuk.

– Érdekes, egész nap nem gondoltam rá, hogy ez az utolsó versenyem, csak amikor egy-egy mérkőzés végén a társak odajöttek elköszönni tőlem. Tudtam, hogy nehéz lesz a búcsú... Külön engedélyt kértünk és kaptunk, hogy a gyerekeim és a családtagjaim láthassák az utolsó asszómat, örülök, hogy így búcsúzom el a pásttól – nyilatkozta olimpiai bajnokunk.

Országos bajnokság, csapat, eredmények:

férfi kard: 1. MTK Budapest (Péch Miklós, Puy Sebestyén, Szatmári András), 2. Vasas SC (Galgóczy Tamás, Nagy Pál, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron), 3. MATE-GEAC (Gémesi Bence, Gémesi Csanád, Gémesi Huba, Lendvai Dániel)

női kard: 1. Vasas SC I. (Beviz Dorottya, Katona Renáta, Missurai Pálma, Záhonyi Petra), 2. BVSC (Marleen Buitenhuis, Gömöri Gréta, Pusztai Liza, Szűcs Luca), 3. Vasas SC II. (Báthory Kata, Domonkos Emese, Soós Dorottya, Spiesz Anna)

férfi párbajtőr: 1. BHSE I. (Berta Dániel, Keszthelyi Zsombor, Rédli András, Siklósi Gergely), 2. Vasas SC I. (Bakos Bálint, Bányai Zsombor, Koch Máté, Nagy Dávid), 3. Vasas SC II. (Buta Levente, Fenyvesi Csaba, Jonathan Hamilton-Meike, Kulcsár Viktor)

női párbajtőr: 1. MTK Budapest (Miskó Dorina, Nébald Franciska, Simon Sarolta, Wimmer Dorina), 2. OMS-Tata (Büki Lili, Gnám Tamara, Héder Hanna, Kun Anna), 3. AVA (Dékány Kinga, Gachályi Gréta, Kovács Emese, Szabó Réka)

férfi tőr: 1. Törekvés SE (Dósa Dániel, Frűhauf Benjámin, Korom Erik, Mateja Nedeljkovic), 2. FTC (Horváth Keán, Horváth Soma, Skorka Csongor, Szemes Gergő), 3. ZVE (Petar Files, Simon Kristóf, Vizler Ádám, Wolf Ádám)

női tőr: 1. FTC (Jeszenszky Szilvia, Tölgyesi Zsófia Réka, Zsoldosi Emília, Zsoldosi Karolina), 2. BHSE (Horváth Lilla, Kondricz Kata, Kovács Réka, Zászkaliczky Piroska), 3. Törekvés SE (Hajas Nóra, Kollár Anna, Nekifor Erika, Pásztor Flóra)

Borítókép: A Vasas győztes női kardcsapata: Katona Renáta, Missurai Pálma, Beviz Dorottya és Záhonyi Petra (Fotó: Facebook/Magyar Vívószövetség)