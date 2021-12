Újra Magyarországra érkezik a holland sztárcsapat

A 2022-es Tour de Hongrie, a magyar kerékpáros-körverseny szervezőbizottsága szerdán az elmúlt esztendők egyik legsikeresebb csapatának érkezését jelentette be: a holland Jumbo-Visma harmadszor is eljön hozzánk.

A Jumbo-Visma a profi kerékpársport egyik legrégebbi és legismertebb szereplője. Csak ízelítőül a 2021-es eredményekből: a szlovén Primoz Roglic megnyerte a Vuelta a Espanát és a tokiói olimpia időfutamversenyét, utóbbiban klubtársa, a holland Tom Dumoulin lett az ezüstérmes. A belga Wout Van Aert három különböző stílusú etapon, hegyen, síkon és egyéni időfutamban is nyert szakaszt a Tour de France-on, sokáig emlékezetes küzdelemben ezüstérmes lett a tokiói olimpia országúti mezőnyversenyében, a német Tony Martin pedig a csapat időfutamban lett világbajnok – négy egyéni aranyérem után.

A holland klub 1984-ben még Kwantum–Decosol–Yoko néven kezdte aratni a sikereit, s rögtön 1985-ben világbajnokot ünnepelhetett a legendás Joop Zoetemelk személyében. A csapat 1996 és 2012 között Rabobank néven írta be magát a sportág históriás könyvébe, s 2019 óta viseli a Jumbo–Visma nevet. A klub jó néhány világbajnokot adott a kerékpársportnak, Zoetemelk említett sikere után a cyclocross szakágban Adrie van der Poel (1996), Sven Nys (1998 – U23; 2005), Richard Groenendaal (2000), Thijs Verhagen (2002 – U23) és Lars Boom (2006 – U23; 2008) lett a világ legjobbja. Utóbbi az egyéni időfutamban is nyert egy vb-aranyat az U23-asok között, a legnépszerűbb szakágban, az országúton pedig a spanyol Oscar Freire (2004) révén került a szivárványos mez a hollandokhoz.

Ami a nagy körversenyeket illeti, megannyi szakaszgyőzelem után az első összetettsikert 2007-ben az orosz Gyenyisz Mencsov révén érte el a klub a Vuelta a Espanán; az akkori aranyszínű mezt azóta felváltotta a vörös Spanyolországban, s a legutóbbi három alkalommal sorozatban a Jumbo–Visma kapitánya, Primoz Roglic vihette magával haza. Mencsov révén 2009-ben a Giro d’Italia rózsaszínű mezét is sikerült megszerezniük, a harmadik Grand Tourról, a francia körversenyről egyelőre „csak” hatvanhárom (!) szakaszgyőzelem és Oscar Freire 2008-as zöld trikója került (amit a legjobb sprinter kap) a csapathoz – amellyel természetesen a 2022-es Tour de France során is a favoritok között számolnak.

Ami a Tour de Hongrie-n elért eredményeit illeti, 2020-ban a holland sztárklub nyerte a csapatversenyt, Tobias Foss pedig ötödik lett az összetettben, de a Jumbo bringásai aligha voltak elégedettek ezzel – hiába vállaltak főszerepet a sárga mezesek a mezőny irányításából, valójában egyetlen szakaszon sem tudtak beleszólni a dobogós helyezések sorsába. 2021-ben a szakaszgyőzelmekre utazott a holland csapat, ehhez többször is igen közel járt: az első etap végén, Kaposváron a holland Olav Kooij hetedik, a második befutón, Nagykanizsán negyedik, a budapesti sprinten pedig második lett, a Tour de France-on a sárga trikót is viselő honfitársa, Mike Teunissen pedig a tatai szakaszon futott be másodikként, célfotós döntéssel. Olav Kooij a gyorsasági pontversenyben negyedik lett, de alighanem a fenti eredményeket is túl akarja majd szárnyalni a holland sor 2022-ben.

A 43. Tour de Hongrie verseny 2022. május 11. és 15. között lesz, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A magyar körversenyen már biztosan induló csapatok:

Movistar Team (spanyol, World Team)

Israel Start-Up Nation (izraeli, World Team)

Team Jumbo-Visma (holland, World Team)

Drone Hopper-Androni Giocattoli (olasz, Pro Team)

Uno-X Pro Cycling Team (norvég, Pro Team)

Borítókép: A Jumbo–Visma visszatérő vendég lesz (Forrás: Tourdehongrie.hu)