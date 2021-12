Verstappen elismerte, ha csak rajta múlik, akkor nem nyert volna

A bajnoki címért harcoló két pilóta, Lewis Hamilton (Mercedes) és Max Verstappen (Red Bull) úgy vágtak neki az idényzáró futamnak, hogy tudták, amelyikük előrébb végez, az lesz a világbajnok (volt egy eshetőség, amikor a holland győzött volna akkor is, ha a brit mögött fut be a versenyen). Az időmérő Verstappen sikerével zárult, a verseny rajtját azonban elrontotta a fiatal pilóta, és Hamilton azonnal az élre állt, majd magabiztosan robogott előre a nyolcadik vb-címe felé. Úgy tűnt, csak bizonyos külső körülmények akadályozhatják meg abban, hogy Michael Schumachert lehagyva a Formula–1 egyeduralkodója legyen, és így is lett: Verstappennek egy biztonsági autós szakasz segített abban, hogy megérkezzen a címvédő nyakára, majd friss gumijainak köszönhetően meg is előzze, ezzel bebiztosítva első titulusát a királykategóriában.

A 24 éves pilóta azonban jól tudja, hogy önerőből nem győzhette volna le Hamiltont, hiszen a Red Bull nem tudta tartani a Mercedes tempóját a Yas Marina Circuit-en. Ezért nem felejtett el köszönetet mondani csapattársának, Sergio Péreznek, aki hősies küzdelemben körökön keresztül maga mögött tartotta Hamiltont, ezzel időt nyerve Verstappennek.

– Szerintem Checo (Pérez – a szerk.) segítsége nélkül nem ülhetnék most itt. Ha ő nincs, akkor Hamiltonnak lett volna egy kiállásnyi előnye a biztonsági autós időszak alatt. Checo egyszerűen fantasztikus volt ma! – dicsérte csapattársát 2021 világbajnoka. – Egyébként is egy csodálatos emberről van szó, nemcsak a Formula–1-ben való közös munkánkat tekintve, hanem rendkívül kedves is, családcentrikus. Nagyon sok jó élmény köt minket össze, és látni rajta, hogy őszinte. Ritka, hogy az embernek ilyen csapattársa van. Ma pedig az is megmutatkozott, hogy igazi csapatjátékosról van szó. Remélem, hogy hosszú ideig versenyezhetünk még egymás mellett.

Talán Pérez hozzájárulásánál is fontosabb volt Nicholas Latifié, aki a futam hajrájában összetörte a Williamsét, és emiatt hajtott pályára a biztonsági autó. A kanadai pilóta elárulta, nem örül neki, hogy a világbajnoki címért folytatott csata főszereplőjévé lépett elő. Verstappennek azonban kulcsfontosságú volt ez a történés.

– A rajtom elég gyengén sikerült. Elengedtem a kuplungot, és ezután alig volt tapadása az abroncsaimnak. Aztán nem tudtam miért, de egyszer csak azt láttam, hogy Lewis elhajt mellettem. Nem értem volna utol őt (ha nincs a biztonsági autós szakasz – a szerk). Túl gyors volt a Mercedes, és hiába voltam frissebb gumikon, nem tűnt úgy, hogy összejöhet – magyarázta Hollandia első világbajnoka, majd az utolsó körről is beszélt: – Próbáltam reagálni arra, amit Lewis csinált, nem lemaradni tőle. Láttam, hogy szenved a kemény gumik felmelegítésével, alig van tapadása, ezért közel maradtam hozzá.

Borítókép: Max Verstappen (balra) és Sergio Pérez a mexikói versenyhétvégén (Fotó: EPA/Francisco Guasco)